Deux victimes de plus pour Michel Fourniret

Le tueur en série français Michel Fourniret a avoué avoir tué deux femmes au début des années 90, la Britannique Joanna Parrish et la Française Marie-Angèle Domece, au cours de récentes auditions devant le juge d'instruction, a déclaré vendredi l'avocat de la famille Parrish.

Condamné à la perpétuité en 2008 pour les meurtres de sept jeunes filles, Michel Fourniret, surnommé «l'ogre des Ardennes», a été entendu dans le plus grand secret à plusieurs reprises depuis la semaine dernière par une juge d'instruction parisienne.

«Il a fait des aveux circonstanciés et réitérés. Il reconnaît clairement et à plusieurs reprises avoir tué Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece», a affirmé Didier Seban, l'avocat de Joanna Parrish, après avoir été reçu dans la matinée par le magistrat.

«C'est un rebondissement», «une résolution me semble-t-il de l'affaire de manière remarquable», a souligné l'avocat, espérant l'organisation prochaine d'un nouveau procès. «Compte tenu de investigations en cours», le parquet de Paris n'a pas souhaité faire de commentaires.

Inculpé en 2008

Michel Fourniret avait été inculpé en 2008 pour les enlèvements et les assassinats de ces deux jeunes femmes, mais la cour d'appel avait finalement ordonné un non-lieu à son encontre, le 14 septembre 2011. Le 17 mai 1990, le corps dénudé de Joanna Parrish, alors assistante d'anglais au lycée Jacques-Aymot d'Auxerre, avait été retrouvé à Moneteau (centre). L'autopsie avait révélé qu'elle avait été violée et battue avant sa mort.

Marie-Angèle Domece, une jeune handicapée mentale, avait disparu le 8 juillet 1988 dans l'Yonne (centre), à l'âge de 19 ans. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Une disparition sur laquelle Michel Fourniret avait été interrogé dès juin 2007. Dans ces deux affaires, Michel Fourniret avait été dénoncé à deux reprises par son épouse Monique Olivier, qui s'était par la suite rétractée.

Michel Fourniret a lui toujours contesté son implication dans ces deux disparitions, y compris pendant son procès devant la cour d'assises des Ardennes, où il a été condamné le 28 mai 2008, à la perpétuité incompressible pour sept meurtres. Son ex-femme Monique Olivier a été condamnée à la perpétuité, accompagnée d'une mesure de sûreté de 28 ans, pour sa complicité dans cinq meurtres.

En juin 2012, la cour d'appel de Paris avait annulé l'ordonnance de non-lieu et demandé aux juges de rouvrir l'instruction sur la base de nouvelles pistes. (afp/nxp)