Crash d'hélicoptère près de LA: 3 morts

Trois personnes ont trouvé la mort et deux personnes ont été blessées lorsqu'un hélicoptère s'est écrasé mardi sur une maison de Newport Beach, en banlieue de Los Angeles, a indiqué la police.

Les deux blessés, dont l'état n'était pas connu, ont été hospitalisés, a précisé le Newport Beach Police Department sur le réseau social Twitter.

L'un d'eux se trouvait à terre lors que l'appareil de quatre passagers, un Robinson 44, s'est écrasé vers 13H45 (21H45 GMT) dans cette ville balnéaire située à 60 kilomètres au sud de Los Angeles.

Des témoins ont décrit une colonne de fumée au moment où l'hélicoptère plongeait vers le sol. D'après eux, il aurait d'abord accroché les tuiles d'un toit avant de glisser vers le sol et de s'écraser contre un mur.

Une femme qui vit près de l'endroit de l'accident a décrit le même bruit qu'«un train qui passe» à la télévision locale ABC7. Elle dit s'être précipitée vers la scène et avoir vu un homme hors de l'appareil, «je ne sais pas s'il est tombé, et il y avait des membres épars».

