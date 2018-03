Il ouvre le feu dans un lycée: deux blessés

Des coups de feu ont été tirés dans un lycée de la ville de Great Mills, dans le Maryland, à 90 minutes de la capitale des Etats-Unis, faisant deux blessés. Le tireur a également été blessé.

Le lycée était en confinement. «La situation est sous contrôle», selon les autorités scolaires du comté. Le lycée de Great Mills compte quelque 1600 élèves âgés de 14 à 18 ans. Les images des télévisions locales montraient de nombreuses voitures de police devant un grand bâtiment de briques rouges. Selon le témoignage d'un lycéen sur la chaîne CNN, donné par téléphone, les coups de feu ont été tirés peu après le début des cours mardi vers 08H00 (12H00 GMT).

«En ce moment la police passe de classe en classe» et «bientôt nous serons escortés en dehors de l'école», a raconté Jonathan à CNN.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School