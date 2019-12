Cette maison ne fait que 10 microns de long

Les micromaisons ont le vent en poupe mais celle présentée mercredi par une université canadienne bat tous les records: longue de 10 microns, elle est «la plus petite maison» du monde, selon ses concepteurs.

Conçue selon l'esthétique des maisons en pain d'épices typiques de la période de Noël, elle a été taillée dans du silicone au moyen d'un rayon ionique, qui agit comme une sableuse, le tout sous l'oeil d'un microscope électronique, explique le chercheur à l'origine du projet, Travis Casagrande.

Love gingerbread houses but too many calories? The CCEM's got you covered! The world's smallest "gingerbread" house was created in our FIB by staff Research Associate, Travis Casagrande. Here's how it was made: https://t.co/A2qxk21lLb

