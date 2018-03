Au coeur de Bangkok, des éléphants jouent au polo

Des éléphants joueurs de polo ont lancé jeudi quatre jours de compétition en plein coeur de Bangkok pour récolter des fonds pour cet animal emblématique du royaume, souvent soumis à des abus.

Les éléphants portent sur leur dos leur cornac mais aussi un joueur assis juste derrière, en pantalon blanc et casque de polo.

Avec des joueurs internationaux

Ce tournoi annuel, organisé sur un terrain en plein centre de Bangkok, réunit cette année des joueurs de polo de différentes nationalités, Américains, Indiens ou Thaïlandais, certains professionnels.

Leurs montures sont pour la plupart des pachydermes qui travaillent habituellement dans le secteur du tourisme, comme la majorité des milliers d'éléphants domestiqués de Thaïlande.

The Annual King's Cup Elephant Polo Tournament will kick off tomorrow at Elephant Polo Pitch on Soi Charoen Nakhon 57/1. We discuss with a veterinarian about various aspects of elephant training. https://t.co/ZioLcO2o33 pic.twitter.com/OHGZxON8m6