Alexia s'est débattue jusqu'à se retourner les ongles

Ce mardi 30 janvier, Jonathann Daval a avoué avoir tué sa femme Alexia Daval par étranglement suite à une dispute qui a mal tourné. L'étau s'est resserré autour du mari lundi après la découverte de nouveaux indices.

D'après l'autopsie, la malheureuse s'était débattue, révèle Le Parisien qui revient sur le déroulement du drame. La dispute fatale se serait déroulée après avoir passé la soirée chez les parents de la victime.

La procureure de Besançon qui est en charge du dossier a relevé mardi que selon Jonathann Daval, «la victime était agressive à cause de la prise de médicaments».

Alexia : des interrogations demeurent sur l'enchaînement précis des faits pic.twitter.com/VMKzTJrc13 — BFMTV (@BFMTV) January 31, 2018

Une source proche de l'enquête révèle ce mercredi dans le quotidien parisien que lors de la dispute du couple, Alexia s'est battue jusqu'à la mort. «L'autopsie a révélé que le cadavre portait de nombreuses traces de coups et que la jeune femme est morte asphyxiée. L'analyse a montré qu'elle s'était défendue au point de se retourner les ongles.»

«Il a été dépassé par tout»

Mardi en fin d'après-midi, les avocats de Jonathann eux-mêmes avaient annoncé que leur client avait avoué, pendant sa garde à vue, avoir tué son épouse au cours d'une dispute mais que la mort était accidentelle.

«C'est un couple dont malheureusement l'un des conjoints était violent mais ce n'est pas celui auquel on pense, c'est à dire qu'Alexia, en période de crise, pouvait avoir des accès de violence extrêmement importants à l'encontre de son compagnon», a expliqué l'avocat plus tard. «Il a essayé d'être ce gendre parfait, il n'a pas réussi. (...) Il l'a étranglée et après il a été dépassé par tout», toujours selon son avocat.

L'avocate de Jonathann Daval parle d'un "seuil de tolérance atteint" le soir du crime pic.twitter.com/9FXnvcV4BG — BFMTV (@BFMTV) January 31, 2018

Trois mois plus tôt, le corps d'Alexia Daval, une employée de banque, avait été retrouvé partiellement brûlé le 30 octobre, dissimulé sous des branchages dans le bois d'Esmoulins, près de Gray, à quelques kilomètres du domicile du couple. Le mari avait lancé un avis de disparition.

(c.b./nxp)