Affaire Seznec: les os n'étaient pas humains

«L'affaire Seznec», sujet de films et d'une pièce de théâtre, avait ressurgi le week-end dernier, 95 ans après la disparition d'un élu de l'ouest du pays, à la faveur de la découverte de deux fragments d'os qui avaient pu faire croire qu'ils appartenaient à la victime Pierre Quémeneur.

Sans preuves ni aveux, Guillaume Seznec avait été condamné en 1924 au bagne à perpétuité pour le meurtre un an plus tôt de cet élu de Bretagne avec lequel il était associé en affaires, ainsi que pour des faux en écriture. Mais le corps de Quémeneur n'a jamais été retrouvé.

La découverte de ces fragments d'os lors de fouilles le week-end dernier avait relancé les espoirs d'élucider cette énigme qui passionne la France. Mais les fragments sont en fait «ceux d'un animal», a affirmé mercredi à l'AFP une source proche de l'enquête.

«Je suis dans l'attente de la réponse de l'anthropologue officiellement requis pour statuer» dans cette affaire, a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Brest (ouest) Jean-Philippe Recappé.

«On n'a pas creusé au hasard»

C'était pour tenter d'élucider l'affaire qu'un ancien avocat de la famille, Denis Langlois, et l'auteur d'un livre sur l'affaire, Bertrand Vilain, avait lancé des fouilles «privées» samedi dans l'ancienne maison des Seznec, en Bretagne.

«On avait une information solide, un témoignage précieux. On n'a pas creusé au hasard», a dit à l'AFP Bertrand Vilain. Ces nouvelles recherches avaient fait suite à la publication en 2015 du témoignage inédit d'un des enfants du couple Seznec, âgé de 11 ans au moment des faits et décédé en 1982.

«Petit-Guillaume» raconte avoir entendu sa mère repousser les avances d'un certain «Pierre» en ce jour de mai 1923, puis avoir vu Quémeneur par terre et sa mère debout devant lui. «Je crois qu'elle a dû se défendre et le frapper à la tête», a-t-il dit. Selon «Petit Guillaume», en dehors de ses parents et de lui-même, seule une domestique, Angèle, fut mise au courant. Le jour même, «avec Angèle, on nous a fait jurer de ne rien dire», précise-t-il.

«L'hypothèse sur laquelle nous travaillons, c'est que Pierre Quémeneur aurait tenté d'abuser» de l'épouse de Seznec qui «se serait défendue en le frappant avec un candélabre», avait expliqué à l'AFP Bertrand Vilain. Seznec aurait alors dissimulé le corps.

Les résultats de l'analyse des os éloignent la perspective d'une procédure de révision du procès de Seznec. Depuis 1924, quatorze demandes en ce sens ont été rejetées, la dernière en 2006. (afp/nxp)