Ado violée et tuée: le suspect arrêté en Irak

Le principal suspect dans le meurtre d'une adolescente de 14 ans en Allemagne, un demandeur d'asile débouté, a été arrêté en Irak où il avait fui, a annoncé vendredi le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer.

Ali Bashar a été «arrêté cette nuit vers deux heures du matin par les forces de sécurité kurdes dans le nord de l'Irak», a affirmé le ministre. Ce meurtre, précédé d'un viol, a suscité un vif émoi et des interrogations sur la politique migratoire de l'Allemagne.

Le jeune Irakien de 20 ans, arrivé en Allemagne en octobre 2015 avec des centaines de milliers d'autres réfugiés, est soupçonné d'avoir violé puis étranglé Susanna Feldman, une adolescente juive de 14 ans à Wiesbaden entre les 22 et 23 mai.

Son corps avait été retrouvé mercredi grâce aux indications d'un jeune réfugié de 13 ans assurant qu'Ali Bashar lui avait confié avoir commis le crime.

Le jeune homme, ainsi que ses parents et ses cinq frères et soeurs, avait quitté l'Allemagne le 2 juin alors qu'il n'était pas encore soupçonné du meurtre, et rejoint Erbil, grande ville du nord de l'Irak où les kurdes bénéficient d'une grande autonomie.

L'Allemagne participe dans cette région à la formation militaire des Peshmergas, les combattants kurdes.

Ni le ministre ni les autorités kurdes n'ont fourni dans l'immédiat de précisions sur les circonstances de l'interpellation du jeune homme.

Une porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères avait auparavant expliqué que Berlin et Bagdad ne disposent pas d'un accord d'extradition, ce qui pourrait rendre plus difficile son retour en Allemagne.

Ali Bashar était déjà connu de la police pour divers actes de délinquance et son nom est apparu dans une affaire de viol d'une fillette de 11 ans qui résidait dans le même foyer de demandeurs d'asile.

L'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) s'est emparée de l'affaire pour dénoncer une nouvelle fois la généreuse politique d'accueil des réfugiés de la chancelière Angela Merkel.

Ali Bashar avait été débouté de sa demande d'asile mais avait le droit de séjourner en Allemagne en attendant l'examen par la justice de son recours contre ce rejet. (afp/nxp)