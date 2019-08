Explosion au Caire: 16 morts et 21 blessés

Une explosion s'est produite dans le centre-ville du Caire tuant seize personnes, a fait savoir le ministre égyptien de la Santé dans la nuit de dimanche à lundi. Au moins 21 autres ont été blessées. Les raisons de l'explosion ne sont pour l'heure pas claires.

Selon les médias locaux qui citent des témoins, une forte détonation a été entendue près de l'institut national de recherches sur le cancer et un incendie s'y est déclaré. Le centre se situe au bord du Nil, à quelques kilomètres de la place Tahrir, non loin de divers bâtiments gouvernementaux, dont le ministère de la Justice et le cabinet du Premier ministre, et de diverses ambassades étrangères.

Le bureau du procureur égyptien a envoyé une équipe pour enquêter sur la cause de l'explosion. Selon les médias, il s'agirait d'une explosion de gaz ou d'un accident de voiture. Mais ces informations n'ont pas été confirmées de sources officielles. (ats/nxp)