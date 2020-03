Le virus et un assassinat dans la revue de presse européenne de ce vendredi

Dans la «Repubblica», l'Italien Angelo Vavassori, réanimateur à Bergame, raconte les jours où il manquait d'oxygène, a perdu son odorat, sa vue, jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Guéri, il espère pouvoir reprendre le travail lundi. Une rencontre signée Giampaolo Visetti. «Quand je ne pouvais plus respirer, je craignais de ne plus jamais revoir ma femme et nos quatre enfants. Jusqu'à ce moment, j'avais guéri les autres du coronavirus. J'ai vu des patients mourir. Je connais son agressivité. J'ai donc pensé que le moment de mon congé était peut-être venu pour moi aussi». Angelo Vavassori, 53 ans, originaire de Treviolo, réanimateur à l'hôpital de Bergame, raconte depuis son lit de thérapie intensive comment il a survécu.»

Le quotidien espagnol «El Pais» publie un guide de lutte contre la maladie en dix questions réponses. Avec votre traducteur en ligne, vous pouvez avoir accès ou vous contentez des schémas très clairs publié par le journal de Madrid. Voici le lien

Le quotidien belge «Le Soir» publie une grande interview de l'écrivain français Erik Orsenna qui s'inquiète. «Ce qui menace le plus la planète, c’est de rompre la confiance dans le savoir», explique-t-il. À la question de savoir si le monde s'est reposé sur sa maîtrise techno-scientifique, il répond: «Oui. Et on n’a pas consacré assez d’attention, c’est-à-dire d’argent, à la santé. D’abord, qu’est-ce qu’une maladie émergente? C’est une maladie qui commence à toucher les pays riches. Parce qu’avant, on s’en fout. Cette notion d’émergence est parfaitement inégalitaire. Par ailleurs, prenez la question de l’alimentation. Le budget des ménages consacré à l’alimentation est passé, en trente ans, de 30% à 10%. L’attention qu’on prête à ce qui 1) nous constitue et 2) est la source principale de nos maladies, c’est quand même hallucinant… «Nous buvons 80% de nos maladies», affirmait déjà le maître Louis Pasteur. On préfère être sur Netflix plutôt que bien bouffer. On marche sur la tête! Quand je vois les enseignes de grande distribution qui se battent sur des prix toujours plus bas, j’ai envie de leur dire: «Toujours plus bas, toujours plus dangereux!» Car attendre des paysans – que l’on accable! – qu’ils produisent de moins en moins cher, implique, pour eux, produire avec de moins en moins de gens et avec de plus en plus de chimie. La crise actuelle renvoie à la question de la crise agricole, qui touche tous les pays européens, au moment de la redéfinition de la Pac (Politique agricole commune). C’est donc une question de culture générale, une question quasi «religieuse» et non morcelée de la réalité.»

«Die Welt», lui, rend compte des inquiétudes du gouvernement allemand quant aux conséquences économiques de cette crise sanitaire. «Un véritable test pour notre pays.» La crise du coronavirus va «laisser de graves traces dans nos activités économiques», a souligné Mme Merkel. L'Allemagne ferait «tout ce qui est nécessaire» pour aider l'économie et garantir les emplois. Par conséquent, l'extension de l'indemnité de chômage partiel sera décidée dès vendredi. Le virus est presque partout, le ministre-président bavarois Markus Söder a parlé d'un «véritable test pour notre pays». Les effets, dit-il, ont été «beaucoup plus profonds que ce que nous aurions pu imaginer il y a deux semaines». En même temps, a-t-il déclaré, il faut empêcher l'Allemagne de tomber dans une profonde récession.

Dans le «Figaro», Julie Connan rend compte du procès de l'homme d'affaires Marian Kocner, le commanditaire de l'assassinat, il y a deux ans, du journaliste d’investigation Jan Kuciak, qui avait provoqué un électrochoc dans toute la Slovaquie. Les débats achèvent de mettre en lumière la prévarication et la corruption généralisées que les Slovaques ne veulent plus subir. «L’enquête a ouvert la boîte de Pandore en révélant le modus operandi de Kocner, ses méthodes de voyou et ses réseaux tentaculaires, notamment auprès du parti qui vient d’être détrôné aux législatives du 29 février, le Smer-SD, accusé de l’avoir laissé prospérer toutes ces années. Les Slovaques ont ainsi découvert l’étrange rôle d’Alena Zsuzsova qui, pendant des années, a attiré dans ses filets des hommes de pouvoir pour monter des kompromat, grâce à des échanges très crus, des photos et des vidéos, par messageries interposées. Afin de les séduire et les escroquer, cette femme au physique peu enjôleur avait recours à des montages avec des photos de mannequins russes et à des opérations de chirurgie esthétique payées par Kocner, entre autres rétributions: «30'000 euros pour un «mouton» de première catégorie, et 10'000 pour de la deuxième catégorie», a-t-elle confirmé.»