Un séisme de magnitude 5,1 secoue Athènes

Un séisme de magnitude 5,1 a secoué Athènes et la région de l'Attique en Grèce vendredi en milieu de journée. Les lignes téléphoniques étaient perturbées suite à la secousse et l'électricité a été coupée dans plusieurs quartiers de la capitale. Une personne a été blessée par la chute de morceaux de plâtre et transférée à l'hôpital, selon les services de secours.

Les pompiers ont fait état d'une trentaine d'appels de personnes bloquées dans des bâtiments ou dans des ascenseurs.

D'après les premières informations, le tremblement de terre s'est produit à 12 kilomètres de profondeur et son épicentre était situé à 23 kilomètres au nord-ouest d'Athènes, a précisé l'observatoire national. Il a été ressenti jusque dans la région du Péloponnèse et sur l'île d'Eubée.

Tremblements de terre fréquents

«Pour le moment nous ne pouvons pas être sûrs qu'il s'agit du principal séisme», a mais en garde un sismologue, Gerassimos Papadopoulos, à la télévision publique ERT. Mais «trois secousses d'intensité moins fortes ont été ressenties par la suite, ce qui est un signe positif», a-t-il noté, invitant les habitants «à rester calme».

La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents, le plus souvent sans faire de victimes.

En juillet 2017, un séisme de magnitude 6,7 sur l'île de Kos, dans la mer Egée, avait provoqué la mort deux personnes et d'importants dégâts. En 1999, 143 personnes avaient péri dans un séisme de magnitude 5,9 à Athènes et dans sa région. (afp/nxp)