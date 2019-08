Un homme abattu par balles à Valence

Un homme de 46 ans a été tué de plusieurs balles dimanche soir dans le quartier de Fontbarlettes à Valence dans ce qui semble être un règlement de comptes, a-t-on appris lundi de source policière.

«La victime était très défavorablement connue des services de police pour des atteintes aux biens et des violences et l'hypothèse d'un règlement de comptes est privilégiée», a précisé à l'AFP cette source, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné libéré. Les faits se sont déroulés vers 18h00 dans ce quartier sensible, placé en zone de sécurité prioritaire (ZSP) depuis 2013.

Après avoir reçu plusieurs impacts de balles, l'homme, qui habitait Soyons en Ardèche, avait été transporté dans un état grave au centre hospitalier de Valence. Il a succombé à ses blessures peu après son arrivée. L'enquête a été confiée à l'antenne de Valence de la Direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon. (afp/nxp)