Au tribunal, le couple Fillon n’est pas à la fête

Les audiences passent, et la défense trépasse. À mi-chemin de son procès pour détournement de fonds publics et complicité et recel d’abus de biens sociaux devant le Tribunal correctionnel de Paris, le couple Fillon ne parvient décidément pas à inverser l’impression désastreuse laissée dès la première audience. L’ancien premier ministre français et son épouse ont du mal à convaincre de la réalité du travail de cette dernière. Un travail pour lequel l’Assemblée nationale a pourtant versé plus de 1 million d’euros au total.

Ce jeudi, leurs avocats ont encore déployé toute leur énergie pour tenter de montrer à quel point Penelope Fillon était professionnellement si précieuse pour son mari.

«Concours de boules»

La défense a passé en revue les attestations de trente-quatre témoins qui ont couché sur papier le souvenir d’une femme-fourmi si active dans l’ombre de son mari. «À lui le devant de la scène, à elle la logistique», a écrit l’un d’eux. Penelope, toujours au fond d’une salle. Penelope, toujours à fournir un conseil. Penelope, toujours à réceptionner le courrier. Penelope, toujours à faire l’interface. Et qu’importe si le portrait contraste tant avec celui de la femme si discrète et hésitante qui comparaît. «Les autres épouses ne se déplaçaient pas pour des comices agricoles», a fait valoir l’ancien premier ministre. Manière de montrer que la sienne n’était pas simplement là par dévouement conjugal, mais qu’elle remplissait un contrat.

Interrogés lors de l’enquête, des journalistes n’avaient pourtant pas partagé ce sentiment. Mais volant toujours à la rescousse de sa femme, François Fillon a réponse à tout: «On ne déplace pas un journaliste de l’AFP (ndlr: Agence France-Presse) pour une partie de cartes ou un concours de boules.»

«François Fillon m’avait dit qu’il souhaitait poursuivre la collaboration avec son épouse. C’était lui le patron» Marc Joulaud, ancien suppléant de François Fillon à l’Assemblée nationale

Concernant son emploi comme conseillère littéraire à «La Revue des deux mondes» dirigée par Marc Ladreit de Lacharrière, l’ami de la famille, Penelope Fillon n’a pas davantage marqué de points. «Qu’est-ce qui vous a conduit à prendre cet emploi?», l’a interrogée la présidente du tribunal. «Ma passion pour le littéraire», a répondu l’épouse de l’ancien premier ministre. Pour cela, elle a touché près de 4000 euros net par mois durant un an. «Un salaire généreux», a admis celle qui n’a publié que deux notes de lecture. Mais à l’en croire, sa production était tout de même plus fournie. «Pour chaque livre, je faisais une note», a-t-elle argué. «Je me disais qu’ils gardaient la publication pour plus tard.»

«C’était lui le patron»

La veille déjà, le couple n’avait pas été à la fête. À la barre, c’était alors au tour de Marc Joulaud, ancien suppléant de François Fillon, d’être interrogé. «On formait une équipe à trois», a assuré celui qui était devenu député en 2002 quand François Fillon était devenu ministre et qui est toujours maire de Sablé-sur-Sarthe où il brigue d’ailleurs sa réélection aux municipales dans dix jours. «François Fillon m’avait dit qu’il souhaitait poursuivre la collaboration avec son épouse. C’était lui le patron.» Mais jamais, ô grand jamais, il ne s’agissait d’une contrepartie à son poste de suppléant, a-t-il juré. Le rôle de Penelope, selon lui ? «Elle devait me donner de la visibilité, de la crédibilité, faire ma promotion», a assuré celui qui n’avait que 34 ans à l’époque. À l’en croire, la «circo» (circonscription électorale) était la clé de tout. Et Penelope avait la clé de cette «circo». «Si François Fillon la perdait, il perdait alors la perspective de briguer le parti, puis celle, plus tard, de concourir à la primaire pour la présidentielle de 2017.»

Voilà pourquoi Penelope Fillon touchait 5200 euros net entre 2002 et 2007, soit 80% de l’enveloppe dédiée aux collaborateurs parlementaires. «Je concède que cela manquait de rigueur», a admis Marc Joulaud.

L’ancien candidat à l’Élysée ne livre à aucun moment les révélations pourtant promises sur un supposé complot destiné à l’abattre. Mais il ne se laisse pas pour autant démonter. «On voit bien qu’il y a un biais depuis le début de l’enquête. C’est une enquête à charge qui restera dans les annales comme un exemple de dysfonctionnement judiciaire», maintient-il.

Le réquisitoire sera prononcé mardi prochain. Le procès doit s’achever le lendemain par la mise en délibéré du jugement. François et Penelope Fillon encourent jusqu’à 10 ans de prison.