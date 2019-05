Traiter Finkielkraut de «sale sioniste», antisémite ou pas?

Benjamin W. est-il un représentant de ce que certains appellent «le nouvel antisémitisme»? Est-il la mue new look de l’éternel antisémite, quelqu’un qui ne crache plus «youpin» ou «sale Juif» mais qui se contente de dire «sioniste», et qui derrière ce mot, qui n’a rien d’une injure, dissimule en réalité une haine inavouable contre les Juifs et leur pouvoir tentaculaire? C’est la question que la 17e Chambre correctionnelle du Tribunal de Paris va devoir trancher et qui l’a occupée lors d’une longue séance mercredi après-midi.

Les faits remontent au 16 février, lors d’une manifestation des «gilets jaunes» à Paris. Des manifestants reconnaissent le philosophe Alain Finkielkraut croisé par hasard, et soudainement les insultes pleuvent, avec des attitudes menaçantes qui conduisent un groupe de policiers à s’interposer. Parmi ceux qui hurlent, Benjamin W. se distingue par sa virulence: «Sale merde», «sale race», «sale sioniste», «espèce de raciste», «espèce de haineux», «tu vas aller en enfer», «Dieu va te punir». «La France est à nous», dit-il en montrant son keffieh autour du cou, foulard symbole de la lutte palestinienne…

Coupable idéal?

La scène est brève, elle ne dure qu’une poignée de minutes, mais filmée par plusieurs téléphones portables elle va déclencher une émotion considérable. Plusieurs manifestants ont participé à l’agression, pourtant seul Benjamin W. a été identifié et inculpé. Le coupable idéal, estiment ses avocats: de père algérien et mère alsacienne, lui-même père de 5 enfants, il s’est converti musulman il y a 10 ans, il est barbu, on l’a prétendu proche des salafistes, alors que ces contacts sont anciens et ont été brefs.

Mercredi, quand il arrive au procès, regard inquiet et sueur au front, il ne dit pas un mot aux journalistes. Établi à Mulhouse, il a perdu l’emploi qu’il occupait à Genève, licencié à cause de l’affaire. Devant la Cour, il lâche: «J’ai été touché par cette histoire, de la manière dont les médias m’ont traité. J’ai eu des menaces de mort, je me suis senti une victime.»

Pas de remords

Des remords? On n’en entendra pas. Qu’il ait injurié Alain Finkielkraut, il ne le conteste pas, mais c’était à cause de ses idées, pas du fait qu’il soit Juif. Pour lui, le sionisme, «c’est la politique d’Israël envers la Palestine», qu’il considère comme un crime. «Je suis pour que le peuple palestinien retrouve ses terres et je suis contre la politique de Benyamin Netanyahou.» La raison de sa colère contre Alain Finkielkraut tient aussi aux idées qu’il défend sur l’immigration musulmane qui menacerait la culture française. «La France est à tout le monde, sauf aux haineux, aux racistes, à ceux qui poussent à la division, explique Benjamin W. d’une petite voix à peine audible. Lui (Alain Finkielkraut), il divise la France, il crée la haine.»

– Et vous, ce n’était pas de la haine, vos propos? demande une juge.

– Non, c’était un énervement. Je parlais avec passion, avec mon cœur.

Ce n’est pas ce qu’on éprouve à voir les vidéos, et ce n’est pas ce qu’a vécu Alain Finkielkraut. Venu témoigner bien qu’il ait refusé de se porter partie civile, il relève que «depuis 1981» il plaide pour la solution à deux États entre Israël et la Palestine et qu’il avait soutenu l’initiative de Genève, «ce qui m’a valu d’être en délicatesse avec une partie de la communauté juive». Dans ces conditions, le traiter de sioniste n’a plus rien à voir avec un désaccord politique. «Quand c’est une injure et que ça consiste d’un côté à diaboliser Israël, à le nazifier, et d’un autre côté à accuser les sionistes de conspirer pour la domination du monde, alors oui, l’antisionisme est la nouvelle mouture de l’antisémitisme.»

Lobby sioniste

Et justement, lors de son audition le prévenu développe des thèses qui vont dans ce sens. Quand le président lui demande quel lien il voit entre une manifestation des «gilets jaunes» et une dispute sur Israël, il y a un long silence, puis Benjamin W. explique: «Il y a une influence du sionisme en France. Il y a des gens qui dirigent la France d’en haut, et qui nous font souffrir en bas. On est dirigés par le lobby sioniste.»

La procureure de la République a requis une peine de 6 mois avec sursis, sans amende, tandis que les avocats de Benjamin W. plaident la relaxe. Le jugement sera rendu le 12 juillet.

(TDG)