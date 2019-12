Trafic de biscuits Nutella en Italie

«Il paraît qu’ils sont divins. Un ami a réussi à les goûter, il dit qu’ils arrivent en deuxième position des meilleures choses de la vie, juste après l’amour, relate avec humour Roberto, un habitant de Valmontone, petite ville située à quelques kilomètres au sud de Rome. Moi, je n’ai pas réussi à mettre la main dessus. Ils sont introuvables!»

L’objet de convoitise de ce quadra père de famille? Les nouveaux biscuits Nutella. Les gourmandises fourrées à la célèbre pâte au chocolat ont été mises sur le marché italien en novembre. Depuis, ils ont déclenché une véritable folie. Trois semaines après leur lancement, Ferrero, l’entreprise qui détient la marque Nutella, avait déjà vendu 2,6 millions de paquets. Cela fait 57 millions de biscuits, soit presque un par habitant de la Péninsule (60 millions).

Les prix sur les plates-formes de vente en ligne prennent l’ascenseur, avec des paquets vendus à 10 euros en moyenne – 14 euros pour les plus gourmands – alors qu’ils se vendent 3 euros en magasin. Photo: Ebay

«Voici la réponse italienne au bitcoin», plaisantait début décembre la comédienne et humoriste Luciana Littizzetto sur la télévision italienne Rai. Une «drogue légale capable de résoudre la crise économique du pays».

Victime de son succès, l’entreprise est en rupture de stock. Les étals réservés restent vides dans la plupart des magasins. Une véritable folie née surtout sur les réseaux sociaux. Ferrero n’a pour l’instant fait que très peu de publicité, les spots TV n’étant prévus que pour l’été prochain. L’obsession pour les biscuits fourrés est surtout partie du bouche-à-oreille en ligne. Et c’est encore sur internet que de petits malins ont saisi l’occasion de les revendre sous le manteau.

À l’image de cette photo circulant sur Facebook, montrant un homme achetant un chariot entièrement rempli de paquets de biscuits. Ceux-ci n’ont probablement pas tous fini dans l’estomac du monsieur, mais plutôt sur des sites comme eBay et Amazon. Les prix sur ces plates-formes prennent l’ascenseur, avec des paquets vendus à 10 euros en moyenne – 14 euros pour les plus gourmands – alors qu’ils se vendent 3 euros en magasin. Sont également disponibles, pour la modique somme de 2 euros, des emballages vides destinés à prendre des «selfies».

Certains dénoncent une stratégie de Ferrero pour promouvoir son produit en créant le manque. Mais l’entreprise, qui a investi 120 millions d’euros et mis plus de dix ans à développer ses biscuits, semble bel et bien victime de son succès. À tel point qu’elle engage à tour de bras – 140 nouveaux employés, plus une soixantaine de saisonniers – et fait tourner son usine à plein régime pour répondre à la demande. Une nouvelle machine à farcir les biscuits, achetée en urgence par l’entreprise, devrait permettre de doubler la production, augmentant la cadence à 6000 biscuits à la minute.

Pour l’instant, seuls deux pays vendent ces friandises dans le monde. La France a débuté plus tôt, en avril, avec un joli succès. «Plus de trois millions de foyers ont été séduits. On est loin de la pénurie, mais cela a complètement redynamisé le marché du biscuit en France, qui connaissait une période creuse», explique l’une des porte-parole de Ferrero. On ignore encore la date de lancement en Suisse.