La tombe d'un ancien chef SS profanée à Berlin

La tombe anonyme de l'ancien chef SS Reinhard Heydrich dans un cimetière berlinois a été profanée, sans qu'aucun vol ne soit commis, a indiqué lundi la police de la capitale.

Heydrich, l'un des architectes de la Solution finale, tué dans un attentat à Prague en 1942, avait été enterré au cimetière berlinois de l'Invalidenfriedhof, dans le centre de la capitale. Après la Seconde Guerre mondiale, sa tombe, comme celles d'autres dirigeants du IIIe Reich, avait été rendue anonyme pour éviter qu'elle devienne un lieu de pèlerinage néonazi.

Pas de vol

«La tombe a été ouverte dans la nuit de mercredi à jeudi», a indiqué un porte-parole de la police berlinoise. Rien n'a cependant été volé dans cette sépulture, selon les médias de la capitale, qui estiment, citant des sources policières, que le ou les auteurs avaient été renseignés sur la localisation éventuelle de ces restes.

Heydrich, adjoint du chef suprême des SS, Heinrich Himmler, a notamment participé en janvier 1942 à la Conférence de Wannsee au cours de laquelle a en partie été planifiée la destruction des Juifs d'Europe.

Également vice-gouverneur de Bohême-Moravie, surnommé le «Boucher de Prague», il a été assassiné quelques mois plus tard dans la capitale tchèque par des partisans. Sa dépouille avait été rapatriée à Berlin et Heydrich avait reçu à titre posthume la plus haute distinction du IIIe Reich, avant d'être enterré dans ce cimetière. (ats/nxp)