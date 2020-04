Rome reste inflexible malgré l’impatience des Italiens

Lorsque dimanche dernier Don Mirilli, le prêtre du quartier populaire romain de Tor de Schiavi, est monté seul sur le clocher de son église pour dire au micro la messe des Rameaux, de nombreux fidèles se sont installés aux fenêtres et aux balcons des immeubles voisins pour participer de loin à la liturgie. Mais quand une petite foule s’est assemblée sur le parvis de l’église pour faire bénir les rameaux, elle a été insultée par des habitants, qui l’accusaient de ne pas respecter le confinement. Appelés par les contestataires, les carabiniers sont arrivés pour renvoyer tout le monde chez soi. À la veille des célébrations de Pâques, l’Italie est partagée entre désir de résilience religieuse, économique et sociale, et la peur du coronavirus qui a fait plus de 17 000 victimes dans la péninsule.

La courbe de l’épidémie commence à fléchir. Les mesures de distanciation ont porté leurs fruits: le nombre de nouvelles contaminations et celui des malades en thérapie intensive baisse. L’indice de contagion est désormais en dessous de 1. Toutefois, les responsables de la Protection civile ne manquent pas d’assortir ces chiffres, objectivement encourageants, de mises en garde. «Le virus n’est pas battu et nous devrons vivre avec lui, il serait criminel de recommencer à sortir, nous serons inflexibles.»

Un discours dicté par l’approche de Pâques. Les festivités religieuses sont en effet l’occasion du rite laïc de «Pasquetta». Traditionnellement, les familles se réunissent le lundi de Pâques pour faire un pique-nique à la campagne. Un temps estival, les arbres en fleurs, des familles stressées par cinq semaines de confinement rigide, la force de la tradition: les autorités redoutent que les Italiens craquent et prennent en masse la clé des champs. Un exode qui risque de réactiver l’épidémie alors que les premiers signes de relâchement de la discipline se voient. Quelque 40% des Milanais circulent déjà au-delà de leur zone d’activités essentielles consenties. Ils n’étaient que 30% il y a une semaine.

«On ne peut pas vivre sans la foi… Mais il n’y a pas de foi sans la vie, explique un collaborateur du pape François. Il n’est pas question de ne pas respecter les consignes sanitaires.» Le Vatican n’a jamais pris en considération l’appel à rouvrir les églises lancé par le sénateur et secrétaire de la Lega Matteo Salvini et le groupe néofasciste Forza Nuova, soucieux de séduire les plus intégristes de leurs électeurs qui voient dans l’épidémie de coronavirus un fléau de Dieu qui ne peut être expié que par la prière.

Pour la première fois depuis 2000 ans, le pape célébrera donc Pâques loin des fidèles. Jeudi, au cours la «messe de la Cène du Seigneur», célébrée dans la basilique Saint-Pierre devant un groupe restreint de collaborateurs, il ne pratiquera pas le traditionnel lavage des pieds. Distanciation oblige. Vendredi soir, il parcourra les 14 stations du chemin de croix sur une place Saint-Pierre illuminée mais spectrale et déserte.

«Retour à l’essentiel»

Samedi soir, la veillée pascale se déroulera en petit comité dans un angle de la basilique Saint-Pierre. Dimanche matin, la bénédiction urbi et orbi sera prononcée sans les habituelles fanfares et sans public. Une bénédiction «au monde et à la ville» énoncée depuis la loge de la basilique sans un seul des habitants du monde et de la ville auxquels elle est destinée. L’image restera comme un moment exceptionnel et dramatique du pontificat, un symbole de la pandémie de coronavirus.

Une Pâques grave mais non dénuée de sens religieux. «Depuis le début de l’épidémie, la messe quotidienne du pape est retransmise à la télévision, raconte le collaborateur de pape François. La «téléprière» crée un lien particulier entre le souverain pontife et le croyant. Comme la messe est dépouillée, sans public, et qu’elle entre directement dans la maison du fidèle, ce dernier se sent en communion directe avec le pape. Et ce dépouillement, cette absence de fastes n’est pas pour déplaire au pape François. C’est le retour à l’essentiel qu’il prêche depuis son accession au trône de Pierre.»