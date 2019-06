Premier maire transgenre dans l'Italie en crise de Salvini

Visiblement, les Italiens veulent du changement. Et ils sont prêts à tout. La preuve à Tromello, petite commune lombarde de 3700 habitants, non loin de Pavie, au sud-ouest de Milan. Le premier maire transgenre d’Italie y a été élu il y a dix jours, lundi 27 mai. Un résultat bluffant: Gianmarco Negro a décroché 37,54% des voix, très loin devant le maire adjoint sortant Antonio Pavia (23,16%) et surtout devant Renato Cappa (25,79%), le candidat de la Lega de Matteo Salvini, parti d’extrême droite qui a pourtant cartonné la veille aux Élections européennes dans cette même commune (53%).

Sanctions européennes?

Ce vote-là, d’ailleurs, était carrément renversant au plan national, puisqu’il a inversé le rapport de force au sein de la coalition au pouvoir. Le Mouvement 5 étoiles, parti «antisystème» qui avait remporté les législatives en mars 2018 avec 32,5% des voix n’en a recueilli que 17%, tandis que la Lega de Salvini est passée de 17 à 34%, plaçant en position de force son leader charismatique. Et tant pis si celui-ci a immédiatement conduit Bruxelles à ouvrir la voie, ce mercredi, à des sanctions financières contre la Péninsule, qui refuse de réduire son déficit budgétaire et sa dette record. Les tiraillements sont tels, au sein de la coalition italienne, que le chef du gouvernement Giuseppe Conte a menacé lundi de démissionner!

Comment, dans un tel contexte, un candidat transgenre a-t-il pu rafler une mairie au nez et à la barbe de l’extrême droite? Que révèle cette victoire et quels enseignements en tirer? Pour l’avocat Gianmarco Negri cela n’a pas grand-chose à voir avec son changement de prénom (il s’appelait autrefois Maria) et tout à voir avec le rapport de confiance établi avec les électeurs: «Nous avons formé une liste civique composée exclusivement de gens depuis longtemps actifs dans la commune, engagés auprès de la population, qu’ils soient de gauche ou de droite, explique-t-il dans une longue interview donnée à «Vanity Fair». Nous nous sommes abstenus de critiquer les autres listes et avons seulement présenté nos propositions pour résoudre les problèmes concrets des citoyens. Au lieu de parler le jargon politique, nous avons voulu redonner de l’espoir.»

"Révolution de gentillesse"

C’est justement pour sortir du pessimisme que Gianmarco Negri et son groupe ont intitulé leur liste «CambiaMenti per Tromello», un jeu de mots qui signifie à la fois «Changements pour Tromello» et «Changement de mentalité pour Tromello». Un slogan, en l’occurrence, qui va comme un gant au premier maire transgenre d’Italie! Aux médias du monde entier qui affluent pour lui demander sa recette pour vaincre la Lega de Salvini, Gianmarco Negri affirme que l’extrême droite sera tôt ou tard vaincue par une «révolution de gentillesse» (ou de bonté).

En tenant de tels propos, tout autre que Gianmarco Negri passerait pour naïf. Mais à Tromello, tout le monde sait que lui a eu le courage de rester dans sa localité lorsqu’il a changé de genre, pariant sur les relations tissées avec la population du temps où il s’appelait encore Maria. «Je ne suis pas parti à Milan, la grande ville où il y a un peu de tout. Ici, on m’a vu grandir. Dans la rue, je n’ai jamais fait l’objet de moqueries. Même les personnes âgées ont accepté le changement. L’une d’elles est venue me demander si j’étais content. J’ai répondu «oui». Elle m’a dit: «Alors c’est bon». Les gens savent bien que je suis toujours la même personne.»

Torture intérieure

De sa voix douce, Gianmarco Negri raconte pourtant son douloureux parcours de vie, avec de longues années de fuite dans une féminité de façade qui le torturait intérieurement. Jusqu’au jour où, sortant du silence, il a découvert combien les gens pouvaient être bienveillants. (TDG)