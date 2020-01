Nouvel An: un mort et des blessés en Alsace

La nuit de la Saint-Sylvestre a été agitée dans le Bas-Rhin. Les pétards ont fait un mort et 50 blessés, tandis que la ville de Strasbourg connaissait un épisode de violences urbaines plus marqué que l'an dernier, avec de nombreux véhicules incendiés.

Un homme de 30 ans a été tué à Haguenau par l'explosion d'un engin de type «mortier», a indiqué la préfecture du Bas-Rhin, soulignant que cet accident s'était déroulé «hors de tout contexte de violence urbaine». Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de ce décès.

Parmi les 50 blessés, souvent touchés aux mains ou aux yeux, figurent 20 mineurs. La plus jeune victime des pétards n'est âgée que de 4 ans. Deux personnes garderont des séquelles définitives.

L'an dernier, 57 personnes avaient été blessées par des pétards. Un adolescent de 15 ans et un jeune homme de 20 ans avaient eu des doigts amputés. En 2012 et 2013, trois personnes étaient mortes lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. En Alsace, le Nouvel An est indissociable du vacarme des pétards, souvent achetés en Allemagne où la législation sur les engins pyrotechniques est plus libérale.

Comme les années précédentes, la préfecture du Bas-Rhin a pris des mesures pour restreindre l'emploi de ces engins. Policiers et douaniers ont aussi mené des contrôles à la frontière franco-allemande pour faire respecter l'interdiction d'importer des pétards d'Allemagne, sans autorisation formelle des douanes: ces opérations ont permis de saisir 416 kg de marchandises.

Violences à Strasbourg

A Strasbourg, la nuit de la Saint-Sylvestre a également été marquée par des violences urbaines. Véhicules incendiés, interpellations et fonctionnaires légèrement blessés ont été plus nombreux que l'année précédente, selon une source policière.

Des violences urbaines s'étaient déjà produites dans plusieurs quartiers de Strasbourg le week-end dernier puis dans la nuit de lundi à mardi. Des voitures et des poubelles avaient été incendiées. Pompiers et policiers avaient été visés par des tirs d'artifices. (ats/nxp)