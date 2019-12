Merkel en sursis avec le virage à gauche du SPD

Le virage à gauche pourra-t-il sauver le Parti social-démocrate (SPD) d’Allemagne du naufrage? Le nouveau duo élu ce vendredi au congrès de Berlin pourra-t-il réconcilier un parti divisé depuis vingt ans et récupérer les centaines de milliers d’électeurs partis à l’extrême gauche et à l’extrême droite?

«L’élection de Norbert Walter-Borjans et de Saskia Esken à la tête du SPD va offrir une impulsion positive au parti. Mais rien n’assure que le déclin sera stoppé. On l’a vu en France et en Italie, où les partis de la gauche traditionnelle n’ont jamais pu se relever», analyse Gerd Mielke, politologue à l’Université de Mayence.

À la tête du duo, Norbert Walter-Borjans (élu à 89%), ancien ministre des Finances de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à la retraite. Le fait d’armes de ce technocrate sans charisme a été la lutte contre l’évasion fiscale. Les autorités suisses le connaissent bien: c'est lui qui a racheté au marché noir des données bancaires volées dans les banques suisses pour dénicher les fraudeurs. On le compare déjà, en raison de son âge (67 ans), à Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste britannique qui s’était opposé en 2015 au «New Labour» libéral de Tony Blair.

En désignant ce duo inconnu du grand public, les délégués ont surtout désavoué leur direction, incarnée par le ministre des Finances et vice-chancelier Olaf Scholz. Ils remettent en cause ouvertement la poursuite de la «grande coalition» d’Angela Merkel, à laquelle participe le SPD depuis 2005 (avec une interruption entre 2009 et 2013). «J'étais sceptique sur l’avenir de cette grande coalition et je le reste», a répété la nouvelle coprésidente, Saskia Esken, élue pour sa part à 76% des voix.

La base a surtout choisi de tourner la page des années Schröder, qui symbolise la politique néolibérale des années 2000. «Le salut du SPD se trouve sur les bancs de l’opposition. Le parti est fatigué par le pouvoir», insiste le politologue Bernhard Wessels, du Centre de recherches en sciences sociales à Berlin (WZB).

«Pour beaucoup de militants, le SPD a vendu son âme entre 2003 et 2005 en faisant des réformes qui s’attaquaient aux plus faibles», ajoute Gerd Mielke. «Schröder a permis redresser l’Allemagne, qui était lanterne rouge économique de l’époque. Les réformes étaient bonnes, mais elles n’étaient pas sociales», concède le militant Nikolaus Karsten, membre du SPD de Berlin.

Aucun des huit présidents du SPD qui ont succédé à Gerhard Schröder n’a réussi à redresser la barre. Même l’ancien président du Parlement européen Martin Schulz, accueilli comme un sauveur à son retour de Bruxelles, a enregistré le plus mauvais score du SPD de l’histoire avec 20,5% des voix en 2017. «Le SPD n’a pas su donner de réponse aux sujets qui préoccupent les gens comme l’immigration, la protection du climat ou encore la numérisation dans le monde du travail», insiste Markus Linden, politologue à l’Université de Trèves.

Norbert Walter-Borjans et Saskia Esken parviendront-ils à retourner la tendance alors que le SPD s’approche des 10% dans les intentions de vote, derrière l’extrême droite (le SPD faisait 40% dans les années 90!). «Les sociaux-démocrates étaient déjà très mal en point. Ils plongent maintenant dans le chaos», s’inquiète la vice-présidente du Parti libéral (FDP). Pour les Allemands, ce changement de cap signifie surtout une période d’instabilité politique.

Alors que l’Allemagne doit assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne au deuxième semestre 2020, Angela Merkel pourrait se retrouver à la tête d’un gouvernement minoritaire car son Parti chrétien-démocrate (CDU) refuse catégoriquement de renégocier le contrat de coalition avec le SPD. La chancelière s’était imaginé une fin de carrière beaucoup moins agitée.