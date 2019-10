Massacre policier au sein de la préfecture

C’est l’un des lieux les plus sécurisés de France, et sans doute le dernier où l’on aurait cru possible une telle agression. Pour cause: nous sommes à la Préfecture de police de Paris, et plus précisément à l’étage de la DRPP, la direction des renseignements chargée de la surveillance des extrémistes violents et des terroristes. Bref, on est en un endroit où ce qui va se passer est inimaginable.

Il est peu avant 13 h, jeudi, quand un fonctionnaire administratif du service informatique de la DRPP attaque des collègues avec un couteau de cuisine à lame céramique. Il frappe et tue trois personnes dans son service, puis part dans une sorte de périple meurtrier, tuant une autre personne dans les escaliers et blessant une cinquième victime. Quand il arrive dans la cour de la préfecture, un gardien de la paix – en poste depuis quatre jours – lui ordonne de jeter son couteau, et après une triple sommation, le neutralise à coups de fusil.

Une policière et deux policiers sont morts, ainsi qu’un fonctionnaire administratif; une autre femme, également fonctionnaire administrative, est hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Un témoin de la scène, qui arrive dans la cour peu après les coups de feu, témoigne de l’état de sidération: le policier qui avait abattu le meurtrier «est à genoux en train de pleurer».

Que sait-on de l’auteur de l’attaque? Né aux Antilles en 1974, il a 45 ans, vingt ans de service et il travaillait depuis 2003 à la DRPP. Présenté comme «calme et sans histoires» par des responsables syndicaux, il n’avait, précise le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, lors d’une brève déclaration, «jamais présenté de difficultés comportementales, ni la moindre alerte». Il a un handicap de surdité, mais il est marié et, selon un voisin interrogé par BFMTV, père de famille.

Sur les motivations qui l’ont poussé à l’acte, on en était réduit jeudi soir à des suppositions. Tout l’après-midi, des sources proches de l’enquête évoquaient des problèmes personnels ou relationnels, une sorte de raptus psychologique.

En fin d’après-midi, la nouvelle qu’il s’était converti à l’islam il y a dix-huit mois apportait un éclairage nouveau, sans qu’on sache si c’est un élément pertinent ni s’il y a des indices d’une radicalisation ou d’une volonté d’acte terroriste. Une perquisition a été effectuée au domicile du forcené et sa femme, interrogée par la police, était encore en garde à vue jeudi soir. Jeudi, le parquet national antiterroriste n’avait toujours pas jugé bon de dessaisir la brigade criminelle de l’enquête.

Contexte délicat

Très rapidement, le ministre de l’Intérieur puis le président de la République se sont rendus sur place pour témoigner de leur soutien aux personnels de la police. Il est vrai que le contexte est délicat: la veille, mercredi, une manifestation de 26 000 policiers défilait à Paris pour dénoncer les conditions de travail et la tension qui règne parmi les corps de police, notamment depuis la crise des «gilets jaunes». On dénombre 52 suicides de policiers depuis le début de l’année.

Par leur visite, Christophe Castaner et Emmanuel Macron ont voulu montrer leur considération pour les forces de l’ordre. Dans la soirée, le président a toutefois maintenu un déplacement à Rodez pour un débat citoyen sur la réforme des retraites qu’il avait supprimé la semaine précédente en raison du décès de Jacques Chirac.

La question principale reste celle du mobile. S’il s’avérait qu’un employé de la police, chargé de la détection des terroristes et ayant accès à toutes les données informatiques concernant les radicalisés, en était lui-même un, ce serait une catastrophe. Pas seulement en termes d’image: cela signifierait que les procédures de contrôle sont insuffisantes et cela jetterait une atmosphère de suspicion au sein des 150 000 policiers du pays. On rappellera que sur ce nombre, seulement une trentaine d’enquêtes pour radicalisation sont actuellement menées.

Si l’hypothèse terroriste est écartée, restera malgré tout le problème d’un fonctionnaire qui travaillait dans un des services les plus sensibles de l’État, avec une habilitation de sécurité de très haut niveau, et qui aurait, pour des raisons personnelles ou professionnelles, «pété un plomb». Au point de tuer quatre collègues… Au-delà du traumatisme, il faudra comprendre comment on a pu ignorer sa fragilité.