À Malte, la justice fait vaciller un État corrompu

L’enquête sur le meurtre de la journaliste Daphné Caruana Galizia conduisant à son cercle d’amis et de collaborateurs le plus proche, le premier ministre maltais a fini par jeter l’éponge. Dimanche soir, Joseph Muscat a annoncé quitter ses fonctions en janvier prochain pour laisser le temps au Parti travailliste de lui trouver un successeur. La bombe politique sur laquelle son gouvernement était assis depuis deux ans a explosé. C’est acculé et sous la pression conjointe de la rue et de l’Europe que le chef du gouvernement a dû lâcher les rênes du pouvoir. Lors de son intervention télévisée, Joseph Muscat s’est défendu de toute ingérence dans le travail des policiers et des magistrats qui enquêtaient sur l’assassinat de la blogueuse. Une affirmation contredite par les faits. Lesquels attestent, au contraire, de manœuvres visant à couvrir son entourage direct.

Cette île est tenue par les organisations criminelles italiennes Nicolas Giannakouplos, Président de l’Observatoire du crime organisé, à Genève

Si une bombe a été placée sous la voiture de Daphné Caruana Galizia le 16 octobre 2017, c’est qu’elle avait vu juste sur la déliquescence de l’État et la corruption de ses élites. Ce qu’elle a peut-être sous-estimé, en revanche, c’est l’ampleur de la mainmise de la mafia sur le plus petit État européen. Les preuves contenues dans les registres des «Panama Papers» ne constituaient sans doute que la partie émergée de l’iceberg. En épluchant la masse de documents issus des bases de données du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, la journaliste avait découvert qu’une société basée à Dubaï, 17 Black, détenue par l’homme d’affaires Yorgen Fenech, avait payé 2 millions d’euros à l’ancien chef de cabinet du premier ministre, Keith Schembri, et au ministre du Tourisme, Konrad Mizzi.

Sa tête était mise à prix

Mettre à jour la collusion entre le premier ministre, ses collaborateurs les plus proches et l’un des hommes les plus riches de Malte revenait à lever un coin du voile sur un système plus complexe. C’est ce que pense Nicolas Giannakopoulos, qui préside, à Genève, l’Observatoire du crime organisé (OCO). «Il y a longtemps que l’on sait que cette île est tenue par les organisations criminelles italiennes», explique-t-il. Malte faisant partie du Commonwealth, les mafias auraient trouvé là une plateforme pour blanchir de l’argent en l’injectant dans le système anglo-saxon. «Les printemps arabes ont engendré de nouveaux trafics qui ont amplifié leur emprise sur l’île», ajoute Nicolas Giannakopoulos, qui cite un rapport de l’ONG Public Eye.

L’emprise mafieuse se retrouve jusque dans les détails les plus sordides de l’assassinat de la journaliste. La méthode et les moyens utilisés ne laissent planer aucun doute. C’est bien un contrat qui a été mis sur la tête de Daphné Caruana Galizia. Arrêtés en décembre 2017, les trois hommes chargés de son exécution ont reconnu avoir touché 150000 euros pour placer une bombe sous sa voiture. Ils ont admis s’être procuré l’explosif auprès de la mafia italienne.

Même si Joseph Muscat a finalement été rattrapé par cette affaire et que la justice maltaise semble reprendre la main, il n’est pas sûr que l’entier de la vérité finisse par éclater. «Depuis deux ans, Dubaï refuse de collaborer à l’enquête alors même qu’il s’agit d’une affaire criminelle. Le fils de Daphné Caruana Galizia a dû se déplacer lui-même sur place dernièrement pour essayer, en vain, d’obtenir des informations», explique une source qui connaît bien le dossier.