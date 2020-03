Londres remet en question sa tactique face au risque d’hécatombe

Au cours de ces dix derniers jours, le gouvernement de Boris Johnson a choqué ses voisins et inquiété les Britanniques en optant pour une stratégie d’«atténuation» du coronavirus Covid-19. Il n’était pas question d’éliminer la maladie mais de ralentir sa propagation. Le gouvernement avait un objectif: laisser le virus se propager progressivement pour atteindre 60 à 80% des Britanniques. Une fois qu’ils auraient récupéré, ils auraient alors été massivement immunisés contre le virus.

Mardi soir, changement de ton. Le premier ministre a indiqué qu’il pourrait «rapidement aller plus loin, au cours des prochains jours, que les mesures extrêmes déjà annoncées pour protéger des vies et le système santé».

Cette évolution s’explique par les dernières analyses de l’équipe de chercheurs de l’université Imperial College, à l’origine de la stratégie gouvernementale. Dans un rapport de 20 pages publié lundi soir, elle a fait savoir qu’elle avait changé «ces derniers jours» de point de vue vis-à-vis de sa stratégie initiale. En étudiant la propagation du virus en Italie et au Royaume-Uni, les scientifiques se sont rendu compte qu’ils avaient sous-estimé de 50% le nombre de lits requis pour les soins intensifs des malades. Leur rapport indique donc qu’«une stratégie d’atténuation ne sera probablement pas réalisable sans que les limites de capacité des systèmes de santé britanniques ne soient dépassées de multiples fois». Le Royaume-Uni ne dispose actuellement que de 3700 lits pour les soins intensifs destinés aux adultes, soit l’un des taux par habitant les plus bas d’Europe. Selon les chercheurs, la stratégie actuelle du gouvernement engendrerait ainsi «environ 250'000 morts au Royaume-Uni».

L’équipe de l’Imperial College conclut donc que «l’élimination de l’épidémie est la seule stratégie viable actuellement. […] De nombreux pays ont déjà adopté de telles mesures, mais même ceux se trouvant à un stade plus précoce de la maladie (comme le Royaume-Uni) doivent le faire de manière imminente». L’élimination de l’épidémie passerait par l’isolement pendant quatorze jours à domicile des personnes ayant contracté un symptôme et des membres de leur foyer, une réduction de 75% des contacts sociaux de tous les foyers du pays à travers la multiplication du travail à domicile et la fermeture des écoles et universités.

Cette stratégie ne pourrait néanmoins pas empêcher le décès de 26'000 à 48'000 Britanniques au cours des deux prochaines années. Un chiffre dans la lignée de ceux avancés par Patrick Wallance, conseiller scientifique du gouvernement, mardi: «Les grippes saisonnières tuent chaque année environ 8000 personnes, donc si nous pouvons ramener (le nombre de morts) sous les 20'000, ce serait un bon résultat, même si cela demeure horrible.»

Pourquoi ces calculs sur les deux prochaines années? Les chercheurs craignent que la stratégie du confinement ne fonctionne pas «sur le long terme» en raison de la non-immunisation des Britanniques. En confinant la population chez elle, cette immunisation massive ne sera pas réalisée. Les scientifiques estiment ainsi qu’une fois le confinement atténué cet été, le virus fera son retour cet automne, avec un pic de la propagation entre début octobre 2020 et fin janvier 2021. Les décès pourraient alors se compter en centaines de milliers. Ils recommandent donc l’établissement d’un confinement partiel ou en tout cas épisodique jusqu’à la production d’un vaccin, c’est-à-dire pendant «au moins dix-huit mois».