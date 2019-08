Le show de Macron pour débloquer la crise iranienne

Le président français, Emmanuel Macron, avait annoncé sa volonté de réformer le G7 et d’«inventer de nouveaux formats». Le moins qu’on puisse dire est qu’il a tenu parole. Dimanche, peu après 14 h, quand un avion iranien s’est posé à l’aéroport de Biarritz et que peu à peu la rumeur a circulé qu’il pouvait s’agir du ministre iranien des Affaires étrangères, l’ambiance était à l’incrédulité. Pourtant, à 16 h, l’Élysée confirmait: Mohammad Javad Zarif était bel et bien arrivé dans le cadre du G7 pour une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. À l’invitation de Paris.

L’irruption de cet invité surprise était d’autant plus improbable qu’un peu plus tôt dans la journée, les efforts déployés par Emmanuel Macron pour favoriser une «désescalade» de la crise iranienne avaient conduit à un démenti de Donald Trump.

Zarif invité par Macron

Tout commence samedi soir, lors du repas qui réunit les dirigeants du G7 seuls, sans leur délégation ni aucun conseiller. Cette rencontre est consacrée aux questions de politique étrangère, et l’Iran, bien sûr, constitue un des thèmes principaux. Les chefs d’État y évoquent aussi l’Amazonie ou la question d’un éventuel retour de la Russie au sein du G7, mais sur le dossier iranien, Emmanuel Macron, selon des sources élyséennes, aurait défendu un moyen de désamorcer l’escalade nourrie actuellement par les sanctions économiques américaines et en rétorsion les menaces iraniennes de reprendre l’enrichissement d’uranium. Quel signe le président français obtient-il de ses pairs? Le fait est qu’après ce repas, selon l’AFP, Paris invite Mohammad Javad Zarif à rejoindre Jean-Yves Le Drian à Biarritz. Et Trump, précise la même source, est avisé de cette invitation…

Dimanche matin, la diplomatie française est confiante. Emmanuel Macron, dans une interview diffusée sur LCI, assure qu’un progrès a été réalisé: «Nous nous sommes mis d’accord sur ce qu’on va dire sur l’Iran. Il y a un message du G7 sur nos objectifs.» Et il ajoute: «Nous avons acté d’une communication commune et d’une décision d’action qui permet de réconcilier un peu les positions.» Malheureusement, la communication commune ne dure pas très longtemps. Interrogé quelques heures plus tard par des journalistes sur ce sujet, Donald Trump répond par un lapidaire «Je n’ai pas discuté de cela» et souligne que le président français n’a pas reçu de mandat.

On entre alors dans une de ces querelles linguistiques qui brouillent les intentions réelles plus qu’elles ne les éclairent… À son tour, Emmanuel Macron répond aux journalistes. «Trump a raison, il n’y a pas de mandat formel», reconnaît-il avec un sourire, et il ajoute que c’est ainsi pour la bonne raison que «le G7 est un club informel et qu’il n’y avait pas de mandat formel donné à l’un ou à l’autre». Mais il balaie la polémique et insiste sur les points d’accord: «Aucun membre du G7 ne veut que l’Iran ait l’arme nucléaire. Tous les membres du G7 sont profondément attachés à la stabilité de la région.» Il conclut par un énigmatique «On va continuer à agir chacun dans son rôle», et l’invitation du ministre iranien montre que ce n’est pas un vain mot.

Trump et Johnson éclipsés

Du coup, l’épisode iranien rejette dans l’ombre d’autres moments forts du G7, comme le tête-à-tête très attendu de Boris Johnson et Donald Trump, qui a pris la forme d’un petit-déjeuner. Sur le thème du Brexit, ils se sont promis un avenir lumineux entre leurs deux pays grâce à «un très grand accord commercial, rapidement, plus grand qu’il n’y en a jamais eu», selon les termes de Trump, accord que Johnson annonce «fantastique, une fois les obstacles écartés».

Quant aux effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, là encore, les versions divergent. De sources européennes, on souligne que plusieurs dirigeants ont exprimé leur préoccupation, mais Donald Trump affirme qu’il n’a pas été critiqué: «Pas du tout, je n’ai pas entendu cela. Je pense qu’ils respectent la guerre commerciale. Elle devait avoir lieu.»

Chacun sa vérité, en somme, et qu’il n’est pas toujours bon de dire. Emmanuel Macron avait annoncé une conférence de presse dans la soirée de dimanche. Après qu’il a rencontré à son tour le ministre iranien des Affaires étrangères, on apprenait qu’elle était annulée. Faute de temps.

Commentaire: les songes d’une diplomatie personnelle

Sûr de la puissance de son charme, convaincu de sa capacité à entendre et convaincre, certain que la réalité ne peut que se plier à sa volonté, Emmanuel Macron a toujours prôné les vertus d’une diplomatie personnelle. Les appareils, les délégations, les conseillers, il n’aime pas ça. Ce qu’il veut, c’est du contact direct. D’homme à homme.

Il l’a montré samedi, avant l’ouverture du G7, en invitant pour un repas de midi «improvisé» Donald Trump. En réalité – «Le Journal du Dimanche» l’a joliment raconté –, l’improvisation n’avait pas grand-chose à faire dans ce déjeuner: tout avait été convenu et discuté d’avance avec le président américain mais, par crainte d’une dérobade du capricieux personnage au dernier moment, l’Élysée avait préféré garder le secret…

L’essentiel est ailleurs. Cette rencontre à deux, dans la mystique macronienne, devait bousculer les positions, élargir le cadre du possible et placer «son» G7 dans une perspective nouvelle. Avec cette énergie et cette audace qui le caractérisent, Emmanuel Macron a tenté le lendemain de forcer le destin en invitant à Biarritz le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

Téméraire, il ne l’est pas: Donald Trump avait été averti de cette invitation. Mais que va-t-il rester de cette initiative? À l’heure où ces lignes s’écrivent, le ministre iranien est déjà reparti de Biarritz, comme un songe, et dans la nuit qui tombe les puissants du G7 posent avec leurs invités pour la photo officielle, sur fond de mer et de phare. Un autre songe.

Alors que restera-t-il de cet épisode iranien du G7? On souhaite ardemment qu’il ait servi à faire bouger les lignes, à apaiser les tensions, à entrouvrir peut-être un espace qui permette de sortir de la logique mortifère dans laquelle États-Unis et Iran menacent de s’enfermer. On le souhaite, même si le G7 semble une institution un peu désuète et obsolète, même si la diplomatie personnelle de Macron n’a jusqu’à présent pas obtenu grand-chose. On le souhaite…

Alain Rebetez