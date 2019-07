Le Qatar dit avoir vendu en 1994 le missile trouvé

Le Qatar a annoncé mardi qu'un missile découvert par la police en Italie avait été autrefois en possession de l'armée qatarie et avait été vendu en 1994 à un pays tiers.

"The missile reportedly came from Qatar". That's quite the role reversal... Air-to-air missile seized from far-right group in Italy, say officials https://t.co/6ftYiab8VS

«Le Qatar coopère actuellement de manière très rapprochée avec les parties concernées, dont l'Italie, pour découvrir les faits, et il est très préoccupé par la manière dont un missile vendu il y a 25 ans s'est retrouvé dans les mains d'une tierce partie non-étatique», a déclaré sur Twitter une porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Lolwah al-Khater.

La porte-parole a précisé que l'engin, un missile air-air Matra de fabrication française, avait été vendu par Doha «en 1994 dans le cadre d'une vente de 40 missiles Matra Super 530 à une nation amie qui souhaite ne pas être identifiée à ce stade de l'enquête».

La police italienne a découvert le missile après avoir repéré des sympathisants néo-nazis qui semblaient chercher à vendre des armes. Les policiers sont remontés jusqu'à un hangar à Rivanazzano Terme, dans la province de Pavie, au sud de Milan. «Pendant l'opération, un missile air-air en parfait état de marche et utilisé par l'armée du Qatar a été saisi», a déclaré la police dans un communiqué.

Un Suisse arrêté

Le missile est un modèle français Matra Super 530F, d'un poids de 245 kg et d'une longueur de 3,54 m. Selon un expert en missiles contacté par l'AFP, il s'agit d'une modernisation du modèle R530 en service depuis 1980, d'une portée de 25 kilomètres. La mise en oeuvre d'un tel missile sans avion serait «extrêmement complexe», a souligné l'expert.

Au total, les policiers ont annoncé avoir trouvé neuf fusils d'assaut, une mitraillette Scorpion, trois fusils de chasse, sept pistolets, 20 baïonnettes, 306 articles de tir (chargeurs, silencieux, lunettes, etc.), plus de 800 munitions de tous calibres, ainsi que la cabine de pilotage d'un avion de combat.

Sur les images vidéo diffusées par la police, on distingue des fusils d'assaut (plusieurs Steyr AUG autrichiens, des AR-15 américains), des modérateurs de son (silencieux), des pistolets mitrailleurs, ainsi que des armes de poing (pistolets et revolvers).

In this short video, the DW channel shows Qatari weapons captured in Italy with a group of Nazis. We want an answer from the friends of Qatar in the US Congress, including the member Elhan Omar pic.twitter.com/7FaY73imSO