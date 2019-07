Le choix du nouvel ambassadeur américain auprès de l'ONU à Genève fait polémique

Plusieurs ONG parmi lesquelles Human Right Watch (HRW) sont à la manœuvre depuis quelques jours pour faire bloquer la nomination d’Andrew Bremberg au poste d’ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU à Genève. Cet ancien conseiller de Donald Trump est connu pour ses opinions extrêmes sur les droits des femmes. Les ONG estiment qu’elles sont contraires au droit international.

S’ils ont quitté le Conseil des droits de l’homme, les États-Unis y conservent une grande influence et contribuent à y entretenir un certain équilibre. Or l’arrivée d’Andrew Bremberg enverrait un très mauvais signal, estiment les défenseurs des droits de l’homme. Signe que le profil du candidat ne convainc pas même outre-Atlantique, la confirmation de sa nomination a traîné en longueur alors que Donald Trump avait avancé son nom dès septembre 2018. Ce jeudi, le Sénat à majorité Républicaine doit donner le dernier coup de tampon pour valider son billet vers Genève.

«L’ambassadeur américain aux Nations Unies à Genève doit être en mesure de représenter pleinement les États-Unis dans les efforts mondiaux visant à défendre les droits des femmes, y compris les droits en matière de sexualité et de procréation, ainsi que d’autres défis humanitaires et sanitaires», écrit Human Rights Watch dans une lettre cosignée par 38 autres organisations adressées le 12 juillet 2019 aux membres de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain.

Positions radicales

Ce qui inquiète la société civile, ce sont ses positions radicales sur les femmes et l’avortement. Lorsqu’il a été auditionné, Andrew Bremberg a déclaré qu’il ne soutenait pas les victimes de viol ayant eu recours à l’avortement. Il s’est également opposé à l’adoption d’une résolution de l’ONU sur la violence contre les femmes dans les conflits armés, car elle faisait référence à l’accès des victimes aux soins de santé sexuelle et reproductive.

«Refuser l’accès à l’avortement aux femmes et aux filles est une forme de discrimination et met en péril une série de droits fondamentaux. Les organes conventionnels des droits de l’homme des Nations Unies demandent régulièrement aux gouvernements de décriminaliser l’avortement dans tous les cas, de légaliser l’avortement dans certaines circonstances au minimum et de garantir l’accès à un avortement sans danger et légal», rappelle Human Right Watch.