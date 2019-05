Le Brexit et son chaos ont fini par avoir la peau de Theresa May

Theresa May n’aura pas résisté au chaos autour du Brexit et à la guerre interne à son parti. Vendredi matin, elle a annoncé sa démission, le 7 juin, de la direction du parti conservateur, le temps d’accueillir auparavant le président américain Donald Trump. «J’ai fait tout ce que j’ai pu pour convaincre les députés de soutenir l’accord (de retrait de l’Union européenne)», a-t-elle expliqué. «Et j’aurai de profonds regrets de ne pas avoir réussi à concrétiser le Brexit.» Avant de conclure, des sanglots dans la voix: «Je vais bientôt quitter l’emploi qui a été l’honneur de ma vie. La deuxième femme première ministre mais assurément pas la dernière. Je le fais sans mauvaise volonté mais avec une véritable gratitude d’avoir eu la possibilité de servir le pays que j’aime.»

Nommée à la tête du parti conservateur et du pays le 13 juillet 2016 pour concrétiser le Brexit, Theresa May n’y est toujours pas parvenue. L’annonce en novembre d’un accord entre les négociateurs britanniques et européens sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE était censée marquer un retour à plus de stabilité après le référendum du 23 juin 2016. Il n’en a rien été. Au contraire, les détails de l’accord ont accentué les tensions au sein du parlement.

Face aux attaques de ses collègues, elle a promis, le 12 décembre, qu’elle ne guiderait pas son parti lors de la prochaine élection générale, prévue en 2022. Cette concession n’a pas suffi. Le 27 mars, elle a indiqué qu’elle démissionnerait une fois le Brexit effectif. Avant de plier une fois de plus face à la colère de l’aile eurosceptique du parti conservateur et de préciser, le 16 mai, qu’elle quitterait la direction du parti après le prochain vote sur l’accord négocié avec les vingt-sept, prévu le 7 juin.

Le parti plutôt que le pays

Cette branche d’olivier vis-à-vis de l’opposition s’est révélée bien trop tardive. «Malheureusement, ses compromis au cours de ces trois dernières années ont bien trop souvent visé l’aile droite de son propre parti plutôt que de chercher à rassembler le pays», a justement rappelé le leader des libéraux-démocrates Vincent Cable. La principale et fatale erreur de Theresa May fût d’avoir établi toute seule la signification concrète du résultat du référendum en faveur du Brexit, sans demander l’avis de ses collègues et de l’opposition. En choisissant une définition très restrictive, qui niait le passé commun aussi bien politique que commercial entre le Royaume-Uni et l’UE, elle visait à rassembler son parti autour du Brexit. Plutôt que le pays autour du Brexit.

Son offre d’un vote parlementaire sur un second référendum fut néanmoins la goutte de trop pour les partisans du Brexit. Le Comité 1922, qui rassemble tous les députés du parti conservateur non-membres du gouvernement, a annoncé dans la foulée la tenue d’une réunion exceptionnelle pour organiser un vote de défiance à son égard, alors que selon le règlement du parti ils auraient dû attendre le mois de décembre prochain, soit douze mois après leur précédente tentative. Tout s’est alors accéléré. Mercredi soir, Andrea Leadsom a démissionné de son poste de leader de la Chambre des communes. Jeudi, le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt et le ministre de l’Intérieur Sajid Javid ont signifié à Theresa May leur opposition à sa nouvelle version de l’accord de retrait de l’UE. Le sol s’est dérobé sous ses pieds.

Boris Johnson favori

Les candidatures à sa succession devront être déposées avant le 14 juin. La semaine suivante, les députés conservateurs commenceront à éliminer les candidats un à un via des votes successifs pour aboutir à un duo final, «un processus qui devrait être terminé à la fin du mois de juin», a précisé le parti vendredi. Ses membres choisiront ensuite leur favori parmi les deux finalistes. En poste jusqu’à l’élection du nouveau chef du parti conservateur, Theresa May restera donc première ministre au plus tard jusqu’à la fin de juillet.

«Mon successeur devra trouver un moyen d’aller de l’avant qui honore le résultat du référendum», a-t-elle rappelé en guise d’ultime conseil. «Pour réussir, il ou elle devra obtenir le consensus au parlement que je n’ai pas trouvé. Compromis n’est pas un mot sale.» L’ancien maire de Londres et ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, plus que jamais grand favori à sa succession, a entendu son message. Il a appelé vendredi «à suivre ses requêtes: se rassembler et concrétiser le Brexit».

