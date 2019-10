La gauche portugaise surfe sur son bilan économique

Le premier ministre António Costa, présenté en Europe comme l’artisan du «miracle portugais», obtiendra-t-il la majorité absolue au parlement?

Ce scénario, Costa en rêve. Le chef du gouvernement entend désormais s’affranchir de ses partenaires: le Bloc de gauche et le Parti communiste. Leur alliance inédite avait permis à la gauche, qui promettait de «tourner la page de l’austérité», de revenir au pouvoir en 2015. Quatre ans plus tard, le PS entend cette fois gouverner seul.

Dans un dernier sondage publié ce samedi par l’hebdomadaire «Expresso», le PS est crédité de 38% des voix, 10 points devant son principal rival de droite, le Parti social-démocrate (28%). Derrière, le Bloc de gauche obtiendrait 10% et le PC 7%. Trop juste, donc, pour que le PS décroche les pleins pouvoirs au parlement.

Sa large victoire annoncée viendrait quoi qu’il en soit sanctionner positivement son bilan économique. Plombé par la crise financière de 2008, et celle des dettes souveraines de 2010, le Portugal s’est aujourd’hui redressé. À la faveur de l’explosion du tourisme, mais aussi grâce à l’assainissement des comptes publics mené par le ministre des Finances, Mário Centeno, aujourd’hui patron de la zone euro. Le gouvernement peut s’enorgueillir d’un taux de chômage de seulement 6,2% (alors qu’il était de 17% en 2013) et d’une croissance de 2,4% en 2018.

Sur la scène européenne, cette reprise est saluée par tous. La presse rivalise d’éloges. Pour le «Financial Times», «l’avenir prometteur du Portugal redonne de l’espoir à l’Europe». Le «Spiegel» compare le pays, hermétique au populisme, au «village d’Astérix» en rapport à l’instabilité politique de son voisin espagnol. Pour «El País», l’Exécutif socialiste portugais vient de signer «la plus grande réussite de la gauche européenne de ces dernières années».

Les touristes et les investisseurs (notamment chinois) se bousculent au Portugal, tout comme les expats, nombreux à bénéficier d’exonérations fiscales. Les émigrés portugais ne sont pas en reste. En août dernier, «Expresso» évoquait «une vague inédite de Portugais qui délaissent la Suisse pour rentrer au pays». Une tendance que confirme Liliana Azevedo, doctorante en sociologie, qui travaille sur ce phénomène: «En 2013, presque 20 000 Portugais sont entrés légalement en Suisse. L’an passé, à l’inverse, le nombre de départs a été supérieur à celui des arrivées et un peu plus de 10 200 Portugais ont quitté le pays. Surtout parmi les Portugais qui prennent leur retraite.»

Pour les jeunes diplômés et les actifs, en revanche, un retour au Portugal semble plus compliqué. Originaire de Grândola, Alexandra, bientôt 42 ans, qui vit de ménages à Zurich depuis 2009, témoigne: «Quand on s’habitue aux conditions de vie en Suisse, le scénario d’un retour s’éloigne. Et les incitations financières et fiscales du gouvernement (ndlr: dans le cadre du programme Regressar, en vigueur depuis juillet) n’y changent rien.» Maria, dentiste de 30 ans, émigrée à Genève depuis 2014, confirme: «Je suis venue en Suisse parce qu’elle m’offrait plus d’opportunités d’évoluer professionnellement. Si je dois en partir un jour, ce ne sera pas pour rentrer au Portugal.»

Des témoignages qui soulèvent une autre réalité: de nombreux Portugais ont la sensation de ne pas tirer profit de l’embellie économique de leur pays, qui reste par ailleurs plombée par l’une des dettes souveraines (120% du PIB) les plus élevées d’Europe. Cette «face cachée du miracle portugais» ne semble pas nuire au PS, grand favori à la veille du scrutin.