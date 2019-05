La bataille pour le pouvoir à la tête des Vingt-Huit ne fait que commencer

«Mon objectif? Je veux rendre l’Europe aux citoyens!» D’entrée de jeu, Manfred Weber donne le ton sur son site internet décliné en 23 langues. Son nom ne vous dit rien? À 46 ans, cet ingénieur bavarois mène campagne à la tête du Parti populaire européen (PPE), c’est-à-dire la plus importante force politique du Parlement de l’UE, dont le siège est à Strasbourg. Or, si cette formation conservatrice arrive à nouveau en tête ce dimanche, au terme des élections organisées dans les 28 États membres, c’est lui qui briguera la présidence de la Commission européenne, pouvoir exécutif de l’Union. Bref, il compte bien succéder à l’ancien premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Démocratie oblige, il estime que les chefs des États et des gouvernements réunis mardi au sein du Conseil européen doivent respecter la voix des urnes. Punkt. Schluss.

En réalité, rien n’est joué. Un véritable bras de fer politique s’annonce à la tête des instances de l’UE. Une bataille entre deux idées de l’Europe, qui a été quelque peu éclipsée par l’enjeu populiste. Formellement, c’est aux dirigeants des 28 démocraties qu’il revient de choisir un candidat. Mais celui-ci doit être confirmé par la majorité des 751 eurodéputés fraîchement élus au Parlement de Strasbourg. Or, ces derniers veulent pouvoir déterminer qui sera le chef du «gouvernement» de l’Union, comme cela se fait dans n’importe quelle démocratie parlementaire. Par contre, le club des 28 dirigeants, tous parvenus au pouvoir démocratiquement, brandit sa légitimité et refuse de se voir imposer le choix des parlementaires, comme ce fut le cas en 2014 avec Jean-Claude Juncker.

Se faisant le porte-parole des Vingt-Huit, le président du Conseil européen Donald Tusk l’avait déjà asséné l’an dernier: il n’y aura «pas d’automatisme» dans la désignation d’un candidat pour succéder à Juncker à la tête de la Commission européenne.

Un inconnu pour président?

Ce mercredi, dans une interview accordée au quotidien belge «Le Soir», le président français Emmanuel Macron a enfoncé le clou, souhaitant un candidat avec une «expérience au plus haut niveau gouvernemental ou (au sein) de la Commission européenne». A priori, cela disqualifie Manfred Weber, qui n’a jamais été ni ministre ni commissaire. Depuis 1995, tous les présidents de la Commission étaient d’anciens premiers ministres! Pour couronner le tout, le président Macron a vanté les «qualités éminentes» de Michel Barnier, actuel négociateur en chef de l’UE pour le Brexit. Et cela alors même que le Savoyard, qui fut plusieurs fois ministre français et commissaire européen, ne s’est pas déclaré candidat.

Emmanuel Macron semble bien décidé à faire barrage au candidat allemand, que la chancelière Angela Merkel défend plutôt tièdement d’ailleurs. Malgré un mois de tournée européenne, Manfred Weber reste totalement méconnu sur le Vieux-Continent. Même dans son propre pays, seulement 26% des électeurs disent le connaître, selon un sondage publié par l’agence de presse DPA. Ricanements à l’Élysée, où l’on fait remarquer qu’il serait très peu démocratique de placer à la présidence un homme inconnu des électeurs…

Jeux de coalitions

D’ailleurs, même si le PPE de Manfred Weber terminait la course en tête, il n’est pas du tout certain qu’il parvienne à composer une coalition majoritaire. Deuxième force au Parlement, les socialistes ont pour candidat, eux, un poids lourd de la politique: le polyglotte Frans Timmermans, ancien premier ministre néerlandais et actuel vice-président de la Commission. Serait-il mieux placé pour rassembler?

Quant au groupe parlementaire réunissant partis libéraux et centristes, il envisagerait une alliance avec la République en Marche du président Macron pour pousser en avant la candidature danoise de Margrethe Vestager, commissaire à la Concurrence, ou encore celle de l’ancien premier ministre belge Guy Verhofstadt.

Évidemment, tout dépendra des résultats de dimanche. La bataille, on le voit, ne fait que commencer. (TDG)