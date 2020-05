L’Italie a libéré plusieurs parrains de la mafia et des centaines de criminels

La mafia a débouché des bouteilles de spumante pour célébrer le Covid-19. Le scandale a éclaté avec la révélation, mercredi, des identités de 376 détenus renvoyés aux arrêts domiciliaires pour des motifs sanitaires.

Retour au mois de mars dernier. Alors que l’épidémie n’a pas encore atteint son pic, les 61 000 prisonniers incarcérés dans les prisons surpeuplées redoutent d’être contaminés par le virus. Du nord au sud de la péninsule éclatent des révoltes qui font 13 victimes, pour la plupart d’overdose de médicaments volés dans les infirmeries. Pour faire baisser la pression, le gouvernement décide donc le 18 mars de transférer aux arrêts domiciliaires les détenus âgés de plus de 65 ans ou présentant des pathologies graves et considérés à risque en cas de contamination au Covid-19.

La mesure a profité au crime organisé. Sur les 376 prisonniers libérés, 372 étaient sous le régime de haute sécurité et 4 sous le «41 bis», réservé aux chefs de la mafia. La liste des bénéficiaires de ce «déconfinement carcéral» regroupe le gotha des mafias italiennes: Cataldo Franco, membre du commando de Cosa Nostra qui avait assassiné puis dissout dans l’acide le fils d’un repenti de Cosa Nostra, Pasquale Zagaria, boss du redoutable clan camorriste des Casalese, Vicenzo Iannazzo, chef du clan de la ’Ndrangheta de Lamezia Terme, Giuseppe Libreri, fidèle parmi les fidèles de Toto Riina, le parrain des parrains. Pour ne citer qu’eux…

«Ces mises aux arrêts domiciliaires présentent trois dangers, explique le procureur Antonello Ardituro. Certains boss pourraient en profiter pour s’enfuir. Ceux qui étaient en prison depuis longtemps vont essayer de reprendre leur place sur leur territoire et cela pourrait déclencher des guerres entre clans. Enfin, et surtout, en voyant revenir les parrains chez eux, les citoyens honnêtes perdent confiance dans l’État.»

Le responsable du Département des applications des peines (DAP), le service qui a établi la liste des parrains libérables, a été limogé. Mais il fait figure de fusible et le scandale touche le ministre de la Justice, Alfonso Bonafede. Le magistrat Nino Di Matteo, condamné à mort par Cosa Nostra et considéré comme l’héritier du juge Giovanni Falcone, a en effet révélé qu’il avait été sollicité en 2018 pour prendre la direction du DAP mais que le ministre Bonafede avait changé d’avis. Or, selon Di Matteo, la mafia redoutait sa nomination. Le garde des Sceaux avait-il cédé à une intimidation des clans? L’opposition le somme de s’expliquer.

Après plusieurs mois en sourdine, le thème de la mafia fait donc son grand retour dans la péninsule. Devant la presse étrangère, il a quelques jours, l’écrivain et enquêteur Roberto Saviano a révélé que les organisations criminelles n’ont pas vu arriver l’épidémie et n’ont pas eu le temps d’investir dans les importations de masques ou de gel hydroalcoolique. Mais elles se substituent désormais à l’État en prêtant, sans intérêt mais à charge de revanche, aux familles les plus démunies.

La presse allemande avait dénoncé le risque que la mafia mette la main sur les financements européens liés à l’épidémie. «Faux, explique Saviano. La mafia a suffisamment d’argent. Ce qu’elle veut, c’est le blanchir. Elle attend la faillite des entreprises pour s’en emparer à bas coût. C’est pour ça que l’Europe doit financer l’économie italienne.» La crise sanitaire a un peu gêné le commerce de détail de la drogue, mais pas les approvisionnements intercontinentaux, aux mains du crime organisé. La consommation de cocaïne, une drogue festive, est en baisse mais celle de l’héroïne, une drogue plus solitaire, en hausse.

La pandémie n’a donc pas affaibli la mafia. Si le confinement a pu compliquer la vie de délinquants en cavale en raison des contrôles de police, il constitue une situation naturelle pour les mafieux. «Les hommes de main ou les lieutenants sont tous passés par la prison et ils sont habitués au confinement, affirme l’écrivain. Quant aux grands chefs, comme Provenzano ou Riina, ils ont passé leur vie seuls dans des masures insalubres et isolées à la campagne pour se cacher. Plus confiné que ça, c’est impossible!»