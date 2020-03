L’Italie se dirige vers un couvre-feu total

Interdiction de quitter sa commune de résidence, permission de sortir de chez soi pour se rendre à son travail, pour des raisons sanitaires ou pour faire des courses, bars et restaurants fermés à 18h: les Italiens sont soumis au régime de quarantaine le plus sévère jamais imposé à la population d’un pays occidental et démocratique. Mais le coronavirus déplace toutes les lignes, y compris celles des libertés individuelles. Mardi, les principaux responsables de l’opposition, mais également les gouverneurs des régions les plus atteintes par l’épidémie et de nombreux médecins, ont demandé la fermeture pour deux semaines de tous les commerces sauf ceux essentiels, pharmacies et alimentation, et l’arrêt de toutes les activités productives. Une décision qui décréterait la mort clinique de l’économie italienne.

Plusieurs raisons poussent au durcissement de la quarantaine. Tout d’abord le bulletin de guerre du comptage quotidien de la contagion. Mardi, on dénombrait 8514 cas positifs, dont 529 nouveaux, et 168 décès. Entre les contagions en cours, les guérisons et les décès, 10149 Italiens ont été contaminés par le Covid-19.

Déficit de lits

Des chiffres insoutenables pour le service sanitaire transalpin. Avec 2,6 lits de thérapie intensive pour 1000 habitants, contre 3,7 de moyenne européenne et 6,6 en Allemagne, l’Italie souffrait déjà d’un déficit avant la crise du coronavirus. Les services d’urgence du Nord sont désormais en flux tendu. «En Lombardie, les lits de thérapie intensive Covid-19 sont tous occupés, déclare le professeur Antonio Pesenti, le coordinateur régional. Hier (ndlr: lundi), nous en avons ouvert 20 dans un préfabriqué, aujourd’hui (ndlr: mardi) une quarantaine. Nous ne pouvons pas suivre la courbe exponentielle de la contagion. Il faudra déplacer des patients (ndlr: contagieux) dans d’autres régions.» Les médecins sont parfois contraints de sacrifier les patients âgés compromis pour réserver les respirateurs aux sujets plus jeunes.

«La situation est dramatique, explique Daniele Macchini, chirurgien à Bergame, l’une des villes les plus touchées par l’épidémie. Nous combattons une guerre nuit et jour. Nous avons une vingtaine de nouveaux patients par jour, tous positifs. Les ventilateurs pulmonaires sont plus précieux que l’or.» Et il n’y a pas que les malades du Covid-19. Les 3,5 millions de malades du cancer et les centaines de milliers d’Italiens qui doivent subir une opération nécessitent eux aussi des soins intensifs. Le gouvernement a passé commande de centaines de ventilateurs, de centaines de milliers de tests, de masques, de combinaisons médicales. Ironie du sort: une partie de ce matériel médical sera fournie par la Chine.

Une des rares bonnes nouvelles des dernières heures mardi milite également en faveur d’une quarantaine plus sévère. Dans la région de Codogno, d’où l’épidémie est partie et où elle a contaminé des centaines d’habitants, la progression de la contagion a chuté en nonante-deux heures de 38 à 19 nouveaux cas par jour. Or, Codogno avait été soumis à un couvre-feu total. C’est la démonstration que la manière forte, la thérapie «à la chinoise», fonctionne.

Scènes hallucinantes

La seconde grande motivation de la quarantaine totale tient… à l’indiscipline des Transalpins. L’instauration dimanche du premier train de mesures de limitation des déplacements avait donné lieu à des scènes hallucinantes: dizaines de milliers d’Italiens envahissant les gares pour rejoindre le Sud, restaurants pleins, foule de jeunes se précipitant dans les bars et les pubs pour «trinquer à la santé du virus». Une station de ski avait même offert le prix du skipass pour attirer les étudiants… dont les universités avaient été fermées pour réduire les contacts rapprochés.

Or, malgré l’ampleur de la crise actuelle, la péninsule est assise sur un volcan. Si le virus se diffuse dans le Sud, où les services sanitaires sont cruellement moins performants que ceux du Nord, personne ne peut en imaginer les conséquences. Les dernières mesures adoptées par l’Exécutif ont produit un choc dans la population, qui semble avoir compris qu’elle ne peut plus jouer avec le feu. Mardi, les rues des villes étaient désertes et les commerçants attentifs à maintenir une distance de 1mètre entre leurs clients. Mais la liberté de se déplacer pour travailler rend les contrôles difficiles. Et pour beaucoup, seul un dramatique et sévère couvre-feu est susceptible de maintenir la mobilisation des Italiens contre la diffusion du coronavirus.