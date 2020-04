L’Italie amorce un timide déconfinement

Une petite fenêtre s’ouvre pour les Italiens entre les quatre murs de leur confinement. Alors que la fin du lockdown général n’est envisagée qu’après le 4 mai, le gouvernement autorise à partir de mardi la réouverture des librairies, papeteries, fleuristes et magasins de vêtements d’enfants. Un inventaire à la Prévert qui répond à des nécessités précises. Les magasins de vêtements d’enfant doivent permettre d’habiller les bébés nés depuis un mois. Les fleuristes sont autorisés à écouler une production qui ne peut pas être stockée. Les étudiants ont besoin de papeteries pour préparer leurs examens.

C’est toutefois la réouverture des librairies qui suscite le plus de débats. Leur fermeture au début du confinement, alors que bureaux de tabac ou quincailleries restaient ouverts parce que jugés essentiels, avait provoqué l’indignation des défenseurs de la culture. Mais aujourd’hui, les libraires eux-mêmes sont divisés. Quelles mesures sanitaires doivent-ils adopter sachant que les clients feuillettent les livres avant de les acheter? Contraints à «rester à la maison», les Italiens seront-ils autorisés à circuler pour aller dans les librairies? Ces dernières auront-elles encore le droit de recevoir les financements anti crise si les ventes ne couvrent pas les frais d’ouverture? D’un autre côté, la profession redoute qu’une fermeture trop longue pousse chaque jour davantage d’acquéreurs à utiliser les grandes chaînes de vente en ligne comme Amazon et perdent l’habitude de fréquenter les commerces de quartier.

Concurrences déloyales

L’exemple des librairies révèle les concurrences déloyales créées par la crise du Covid-19. Il suffit en effet pour une entreprise d’envoyer une simple autodéclaration d’appartenance à une catégorie essentielle pour rester ouverte. En l’absence de contrôles, 60% des entreprises italiennes ont utilisé ce stratagème pour éviter le lockdown. Au détriment de celles qui sont restées fermées.

Lire aussi: Suivez la situation de la pandémie de Covid-19 en chiffres et en graphiques

Dans cette jungle, la bureaucratie complique encore les choses. Ainsi, pour ne pas pénaliser les pâtisseries obligées à baisser le rideau, la Municipalité de Naples interdit aux boulangers de continuer à produire autre chose que du pain. Résultat: les sfogliatelle, typiques beignets napolitains habituellement vendus en boulangerie, se trouvent désormais au marché noir.

En outre les régions appliquent de façon différente cette timide phase de déconfinement. Ainsi, la Vénétie élargira davantage les mailles du filet en encourageant les ouvertures d’entreprises. Le jogging est dès aujourd’hui autorisé à plus de 200 mètres du lieu de résidence. Les barbecues en famille seront consentis pour les week-ends du 25 avril et du 1er mai. En revanche, Lombardie et Piémont choisissent la ligne dure en dérogeant aux ouvertures de commerces consenties par le gouvernement et les habitants doivent porter masques et gants lorsqu’ils sortent de chez eux.

Le contraste entre Vénétie et Lombardie, les deux régions riches où sont apparus les premiers foyers de Covid-19, est frappant. La première a multiplié les tests, limité les hospitalisations et circonscrit l’épidémie. La seconde, vitrine d’un système sanitaire favorisant les structures privées, a, avec plus de 10500 décès, le triste record de mortalité par millier d’habitants. La Lombardie n’a pas pris l’initiative de mettre en quarantaine totale les villages d’Alzano et de Nembro, d’où se sont développés les foyers qui ont ensuite frappé Bergame.

Enquêtes ouvertes

Les pouvoirs publics ne sont pas les seuls responsables. Six mille entreprises ont continué de travailler dans ces vallées et favorisé la diffusion du virus. Les hôpitaux lombards ont commis l’erreur de libérer des lits en envoyant, sans précautions, des personnes âgées déjà contaminées par le Covid-19 dans des maisons de retraite. Quand les familles ont dénoncé la vertigineuse augmentation de mortalité de leurs aînés, les responsables ont évoqué «un alarmisme exagéré» et interdit au personnel le port des gants et des masques. Des enquêtes sont ouvertes, plusieurs responsables ont été mis en examen.

«Ce qui s’est passé en Vénétie et en Lombardie montre deux approches différentes et indique clairement, dans le cas de la Lombardie, ce qu’il ne faut pas faire, a déclaré l’écrivain Roberto Saviano. Le virus a révélé l’hérésie d’une approche purement économique et managériale de la santé publique dans un territoire très riche où le travail est impératif et la dimension individualiste poussée à son paroxysme.» Le déconfinement passera aussi par l’établissement des responsabilités.