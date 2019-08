Incendie du train d'atterrisage d'un avion

Les vols ont été suspendus jeudi à l'aéroport de Shannon en Irlande après l'incendie du train d'atterrissage d'un avion d'une compagnie américaine spécialisée dans les vols militaires, a annoncé un porte-parole de l'aéroport.

«Les services d'urgence de l'aéroport sont actuellement sur place et avaient éteint plus tôt l'incendie» qui s'est déclaré sur la partie extérieure du train d'atterrissage, a indiqué le porte-parole de Shannon Group dans un communiqué.

L'avion, un Boeing 767-300, appartient à Omni Air International, une compagnie américaine qui se spécialise dans les vols militaires et gouvernementaux. Des images sur les réseaux sociaux le montrent entouré par plusieurs camions de pompiers. «Tous les passagers et l'équipage ont débarqué en sécurité et sont actuellement dans le terminal» de l'aéroport, a ajouté le porte-parole.

???????? Flight operations at Shannon have been temporarily suspended after a plane had to be evacuated this morning.



??Air traffic controllers noticed a fire and smoke coming from an Omni Air Boeing 767-300´s landing gear as it taxied along the runway.



pic.twitter.com/ncdm54dMlp