«La guerre ne s’arrête pas lorsque les armes se taisent»

«Les Russes arrivent, il faut partir». Ingrid a huit ans en ce printemps de 1945. Depuis des jours, les colonnes interminables des Allemands des Sudètes passent devant sa maison. Ils fuient l’Armée rouge. Les habitants de Sorau, ville à la frontière polonaise, se préparent à rejoindre le convoi. «Ma mère s’obstinait à rester. Un soldat l’a finalement convaincue. Tout le monde avait peur des Russes.» Commence alors pour la jeune femme de 26 ans et ses trois petites filles l’exode à travers une Allemagne en ruine. «Les avions des alliés bombardaient notre train, nous nous cachions sous les voies, sous les ponts. Dans les gares, la Croix-Rouge nous distribuait du pain et du thé.» Elles traversent Dresde la fameuse nuit lors de laquelle la ville est rasée de la carte. «Ma petite sœur de quatre ans avait disparu dans la panique générale. Nous l’avons finalement retrouvée sur les épaules d’un soldat.»

Ce sont quelques-uns des souvenirs gravés dans la mémoire d’Ingrid. Sa première plaque de chocolat Cadbury aussi, qu’un soldat américain lui tend le 8 mai 1945, alors que les troupes entrent dans le petit village de Bavière où la famille est assignée. «Nous devions mettre un drap blanc aux fenêtres en signe de reddition. Les Américains ont fouillé chaque maison. Je me souviens d’un voisin qu’ils ont longuement interrogé et emmené à Dachau.» Elle ne sait alors rien d’Hitler et des camps. Elle ne participe pas non plus à la «dénazification» de la population qu’on emmène sur les charniers, qu’on envoie enterrer les morts. Autour d’elle, à l’instar de sa mère, les adultes resteront longtemps muets.

«Génération oubliée»

Son père rentre du front mais succombe quelques mois plus tard à ses blessures. Sa mère travaille la nuit dans une usine de conserves. «Elle marchait six kilomètres pour y aller, six pour rentrer.» La famille doit composer avec les paysans, forcés de loger ces réfugiés dont personne ne veut. «Ma mère était une citadine élégante, protestante de surcroît. Les villageoises changeaient de trottoir lorsqu’elles la croisaient. Elles clouaient nos volets la nuit, nous coupaient le courant et les cordes à linge. Je me battais beaucoup avec les autres enfants. Et j’avais toujours faim. On allait aux champignons, on quémandait du pain et du lait, on volait des patates. Mais on a survécu…» ajoute-t-elle en souriant.

Ingrid (à gauche) a huit ans lorsqu’elle traverse l’Allemagne avec sa mère et ses soeurs au printemps 1945 CREDIT: DR

Survivre. C’est ce qui caractérise ces petits Allemands, qui n’ont rien connu d’autre que cette normalité-là. Plus tard, Ingrid a partagé ses souvenirs avec ses propres enfants. «Ma mère savait raconter comme personne, se rappelle sa fille, Christine. Cette période m’a toujours fascinée, surtout par rapport à mon histoire personnelle.» Enseignante dans une école de commerce de Munich, la cinquantenaire fait partie de cette «génération oubliée», comme la définissent aujourd’hui les psychologues qui étudient les traumatismes du conflit. Née dans les années 1970, les petits-enfants de la guerre n’ont pas subi les privations, mais beaucoup d’entre eux présentent les symptômes d’une forme de malaise, de dépressions, des angoisses inexpliquées. Comme s’ils les avaient hérités de leurs parents et grands-parents. «On dit que la guerre ne s’arrête pas lorsque les armes se taisent. A travers les récits et les silences, j’ai toujours ressenti cet héritage qui pesait dans ma famille. La rage de vivre, mais aussi les frustrations, le manque. Ma grand-mère s’étonnait de tous les cadeaux que nous recevions à Noël. Son amertume me mettait mal à l’aise. Aujourd’hui, je la comprends.» Dans le sillage de la génération de Mai 68, ces Allemands ont eux aussi porté le fardeau de la culpabilité. «Je lui ai souvent demandé comment ils ont pu laisser faire. Elle me répondait invariablement : laisse-moi tranquille.»

Débat actuel

Sa fille Maximiliane a 24 ans et étudie la pédagogie spécialisée. Elle aussi connaît les histoires de famine de sa grand-mère Ingrid. Elle est incollable sur les détails du conflit, qui est aujourd’hui une priorité absolue des cours d’histoire. Beaucoup d’écoles organisent des rencontres avec les derniers témoins de la Shoah. «Certains de mes camarades pensaient qu’il fallait absolument se sentir coupables, d’autres étaient lassés par le sujet. Personnellement, j’estime que c’est bien d’avoir été surinformés. Je ne me sens pas coupable de ce qu’on fait mes arrière-grands-parents mais il faut être vigilants que ça n’arrive plus jamais.»

Ingrid, sa fille Christine et sa petite-fille Maximiliane, trois générations marquées par le conflit CREDIT: DR

Car en 2020, la question de la mémoire refait débat en Allemagne, avec la montée de l’extrême-droite et les dernières victoires de l’AfD aux élections régionales en Saxe, au Brandenbourg et en Thuringe. «C’est terrible d’imaginer que l’histoire pourrait se répéter». Mais comme beaucoup de son âge, la jeune femme n’a pas peur. «L’AfD ne tape que sur les migrants et n’a pas de programme politique. J’ai confiance dans la majorité des Allemands qui rejettent ce parti.» Une assurance qu’elle a sans doute héritée de sa mère et de sa grand-mère, tout comme cette ferme volonté de toujours regarder devant soi.