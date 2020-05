La France va entamer un déconfinement progressif

«Nous n’allons pas reprendre une vie totalement normale, mais nous entrons sans doute dans une nouvelle phase», a annoncé ce jeudi le premier ministre, Édouard Philippe. Il a esquissé les grandes lignes du processus de déconfinement qui va démarrer lundi sur l’ensemble du territoire.

La tendance est bonne. Le virus recule mais des disparités demeurent. Quatre régions – Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté – restent classées rouge en raison, notamment, du taux d’occupation des hôpitaux. Collèges, parcs et jardins ne pourront pas y rouvrir à partir de lundi comme sur le reste du territoire, a expliqué le premier ministre. Ce sera la seule différence. Pour le reste, les Français restent contraints dans leurs déplacements. Édouard Philippe a insisté: il ne s’agit que «d’une levée progressive du confinement».

Impossible de faire plus de 100 km au-delà de son département sans «un motif professionnel ou impérieux». Le gouvernement va mettre en ligne une nouvelle attestation. Elle pourra être exigée lors de contrôles. En revanche, il sera possible de circuler dans son département sans justificatif. Les frontières, elles, restent fermées, sauf pour les travailleurs frontaliers. Sur les six départements français voisins de la Suisse, l’Ain et la Haute-Savoie sont classés vert mais le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin sont en rouge.

S’il a rappelé que les forces de l’ordre continueraient à faire respecter l’état d’urgence sanitaire, Édouard Philippe a avant tout appelé à «la discipline et au sens des responsabilités de chacun». «C’est l’esprit de la règle qui compte. Et cela passe par le strict respect des gestes barrière et des mesures de la distanciation physique», a-t-il insisté.

Le premier ministre a annoncé qu’un nouveau bilan aurait lieu fin mai. «À ce moment-là, nous saurons précisément où nous en sommes. Si les chiffres sont bons, nous pourrons élargir notre espace de liberté. Si ce n’est pas le cas, nous devrons nous adapter», a-t-il expliqué. C’est à ce moment-là que devrait être prise une décision concernant la réouverture des cafés et restaurants.

La situation en Île-de-France est celle qui suscite le plus d’inquiétude. Le virus circule toujours et le système hospitalier n’a encore pas retrouvé toutes ses capacités. Pour éviter un afflux de passagers dans les bus, métros et RER propice à une diffusion du Covid-19, le gouvernement a demandé aux entreprises d’étaler les horaires de travail. Aux heures de pointe, seules les personnes disposant d’une attestation de leur employeur pourront emprunter les transports en commun. Dès lundi, la RATP doit, en outre, doubler la fréquence de ses navettes pour éviter que les Franciliens ne s’entassent les uns sur les autres. Pour les TGV et les dessertes interrégionales, le gouvernement a décidé de plafonner à 50% le taux d’occupation des sièges et de limiter le trafic des trains à 20%, puis à 40% de la fréquence habituelle d’ici à fin mai.

À l’approche des fêtes de l’Ascension, le gouvernement redoute de voir les Français effectuer de longs trajets. Se rendre dans sa résidence secondaire reste interdit. Après les protestations suscitées par le maintien de la fermeture des plages, le premier ministre a néanmoins décidé que des dérogations pourraient être accordées au cas par cas par les préfets quand les maires en feraient la demande. La vie normale, ce sera pour plus tard. Les rassemblements de plus de dix personnes sont proscrits. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a en outre confirmé l’annulation de toutes les manifestations publiques initialement prévues cet été.