«En France, 17 millions de personnes seront à risque»

L’Allemagne vit une situation moins difficile que la France. Comment l’expliquez-vous?

À part le cluster très particulier de Mulhouse (ndlr: une célébration évangélique de 2500 personnes), on n’a pas de réponse. Cela dit, l’idée que nous avons poussée en France – un confinement le plus rapide possible – n’était pas la meilleure idée du monde. C’était simplement ce que nous pouvions faire à l’époque. Nous n’avions à ce moment-là qu’une capacité de 3000 tests par jour, alors que l’Allemagne en avait beaucoup plus. Maintenant on est environ à 30'000 et dans dix jours on sera à 100'000 tests par jour.

Le confinement était au fond une stratégie par défaut.

Ce n’était pas la bonne solution, mais la moins mauvaise. Avec un double objectif: d’abord permettre au système de soins de tenir le coup, c’était l’enjeu jusqu’à la semaine passée, et là on pense que les hôpitaux vont tenir. Le deuxième objectif, plus fondamental, est de ralentir la vitesse de propagation du virus. C’est le fameux R zéro, qui mesure la capacité d’un malade à infecter d’autres personnes. Début mars en France, le facteur R zéro était de 3,5. Nous sommes actuellement autour de 1, et on anticipe de l’avoir autour de 0,7 ou 0,8 au moment du déconfinement. On n’aura pas stoppé l’épidémie, mais on aura les moyens d’une stratégie de type sud-coréen: diagnostiquer les personnes suspectes, les isoler, utiliser des brigades médicales et l’outil numérique pour les tracer.

Sinon, quel est le risque?

Nous avons fait le calcul des personnes les plus fragiles en France, les plus de 70ans, ceux qui ont des addictions de longue durée ou des atteintes respiratoires ou cardiaques, les jeunes obèses, etc. Vous savez combien cela représente de personnes? 17 millions! Sur 68 millions d’habitants, nous avons théoriquement 17 millions de personnes à risque lors de la sortie du confinement…

L’immunité naturelle peut-elle atténuer ce risque?

On commence à avoir des données, que ce soit de Chine, d’Italie non encore publiées ou de l’est de la France: l’immunité populationnelle, après une première vague de ce type, est de l’ordre de 10%. Elle est beaucoup plus faible que ce que nous attendions. Pour éviter une deuxième vague, elle devrait monter jusqu’à 50%. Vous voyez qu’avec 10 ou 15% on est très largement en dessous.

Envisagez-vous un passeport d’immunité comme en Allemagne?

On l’a envisagé car il y a quelques jours, je vivais encore avec l’idée que celui qui a eu le Covid est protégé. Mais ce virus est compliqué: la durée de vie des anticorps semble extrêmement courte. Il y a de plus en plus de cas, en Corée ou en Chine, qui correspondent à un deuxième épisode Covid chez une même personne.

Donc l’enjeu, ce sont plutôt les tests?

Là je suis formel: ce qui sera déterminant, ce sera d’avoir tous les outils pour détecter la moindre suspicion. Test, test, et test! Ensuite pouvoir isoler la personne et son entourage, retrouver les populations qui ont été en contact. C’est cela, les points majeurs. Et il serait faux de croire qu’on s’en sortira uniquement avec le numérique. La Corée s’en est sortie avec 20'000 personnes chargées de repérer les cas suspects et de les diagnostiquer, c’est ce que j’appelle les brigades.

Mais vous êtes favorable au contrôle numérique?

Je suis partisan d’un système partagé avec d’autres pays. Bien sûr, cela crée une atteinte au droit des personnes et doit être bien réfléchi, mais je pousse à une utilisation du numérique à partir du moment où c’est contrôlé, où il y a accord des personnes et où cela se fait sur une période transitoire.

Et le port des masques?

Sur les masques, je reconnais volontiers un défaut de communication à la fois de l’OMS et du gouvernement français. Mais les choses sont claires: on ne pourra sortir du confinement que si on a une large disposition de masques. D’une part il protège les autres quand on est Covid+ sans le savoir, d’autre part il offre une protection supplémentaire, combiné avec les mesures de distance sociale. Il ne faut pas les opposer: ce n’est pas l’un ou l’autre, mais fromage et dessert!