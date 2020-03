Les femmes sont les plus exposées à l'anxiété provoquée par le coronavirus

Mes 50 jours de crise du coronavirus

Dans le quotidien espagnol «El Pais», Macarena Vidal Liy, correspondante à Pékin raconte ses 50 jours de vie sur le mode coronavirus. «Je viens vous parler du futur: l'expérience, qui pour vous ne fait que commencer, nous la vivons en Chine depuis plus de 50 jours. Il semble – il semble seulement, et avec toute la prudence du monde – que nous commençons à voir plus de lumière à l'intérieur du tunnel, alors soyons clair: si nous faisons tous notre part, la situation s'améliore. L'accent, soyons également clairs, est mis sur le "tout" : si quelqu'un échoue, il y a un risque de revenir à la case départ et de prolonger la situation beaucoup plus longtemps que prévu.»

«"Ils ont fermé Wuhan!" Dans le bureau du correspondant de Pékin, c'est un coup de fil passé tôt le matin qui a annoncé que notre vie avait changé du jour au lendemain d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer à l'époque. Ce qui était promis comme les jours paisibles du Nouvel An lunaire se sont transformés en jours frénétiques où la situation changeait d'heure en heure. Au cours des 48 jours suivants, la quarantaine sur une ville de 11 millions d'habitants s'est étendue à toute sa province, le Hubei, de près de 60 millions.

Avec la déclaration d'alerte maximale dans toutes les régions pour la recrudescence des cas, le gouvernement central a imposé une prolongation de la fête du Nouvel An. Les écoles ont été fermées et de nombreux transports ont été annulés. Pour des raisons pratiques, toute la Chine a été laissée au moins en semi-quarantaine, avec la recommandation de quitter le pays le moins possible. L'annonce de la fermeture des frontières, la suspension des vols et les recommandations des ambassades étrangères à leurs citoyens de quitter la Chine ont ajouté à l'isolement.

Au début, le sentiment était celui de l'incrédulité. Comment mettre en place une telle chose ? Est-ce vraiment efficace ? Le moment du déni est arrivé : quelle grossière exagération. Pourquoi voudraient-ils prendre ma température chaque fois que je sors ou que je rentre alors que je suis comme une pomme ? Quelle absurdité de me forcer à sortir avec un masque, si mes lunettes sont embuées et que je ne peux pas voir une queue.

Puis le sentiment de désolation : Pékin s'est transformé en un désert urbain. Les pharmacies et les supermarchés étaient les seuls endroits ouverts. Il y aura des mauvais jours, d'ennui, de frustration, d'anxiété - quand cela finit-il - de tristesse, de brusques changements d'humeur, d'irritabilité. Je ne dis pas cela non plus. C'est ce que disent des experts du King's College de Londres dans une étude sur la psychologie de la quarantaine. Ces mêmes experts recommandent une chose essentielle : se rappeler continuellement, à soi-même et aux autres, que ce que l'on fait a du sens. Qu'il s'agit d'un sacrifice pour le bien commun, qu'il n'est pas inutile et qu'il est apprécié. Les messages de gratitude, soulignent-ils, sont fondamentaux.»

Un appel à coordonner les actions contre les épidémies au niveau européen

Dans la« Repubblica», le quotidien italien, c'est un appel lancé par deux intellectuels du pays et signé par plus de 400 personnalités politiques et académiques européennes qui interpelle. Ce texte demande à la Commission européenne et au Parlement de proposer, ainsi qu'aux gouvernements nationaux de faire de la santé publique et de la lutte contre les épidémies une compétence partagée de l'UE et doter la Commission de pouvoirs extraordinaires pour coordonner la réponse aux épidémies, comme devrait le faire un gouvernement fédéral.

Cet appel demande d'élargir le champ d'application du mécanisme européen de stabilité afin de financer le renforcement immédiat des systèmes de santé européens et nationaux pour faire face aux pandémies, d'abolir la disposition obligatoire relative à l'équilibre budgétaire de l'UE et créer un actif sûr de l'UE qui sera émis pour financer un plan à l'échelle de l'UE visant à promouvoir la reprise économique et la cohésion sociale de l'UE pendant et après l'urgence.

Plus compliqué, ce texte propose de doter l'UE de pouvoirs fiscaux lui permettant d'adopter de nouvelles ressources propres - telles que la taxe sur le carbone (et les droits d'émission de carbone), la taxe numérique, la taxe sur les transactions financières - pour financer le budget de l'UE et de le porter à au moins 1,3 % du PIB de l'UE. «Nous, les citoyens européens, pensons que l'heure est venue pour l'UE de se définir. La perception sociale de l'UE sera façonnée pendant des années par sa réponse à cette crise. C'est le moment de prouver que l'UE est une communauté de valeurs avec un destin partagé, une bouée de sauvetage pour ses citoyens et ses États membres face à un monde global turbulent avec des menaces politiques, économiques et sanitaires. Il est temps de prendre des mesures communes et audacieuses pour surmonter la peur. L'heure est à l'unité européenne, et non à la division nationale.», conclut cet appel.

Des risques de détresse psychique

Le Figaro s'intéresse, lui au confinement, une épreuve psychique à ne pas sous-estimer. «Anxiété, dépression, frustration: la quarantaine n’est pas une expérience anodine. Un soutien psychologique précoce ciblant les populations à risques peut toutefois en atténuer les effets.», écrit la journaliste française Delphine Chayet. «Les crises d’angoisse et les insomnies ont suivi la courbe exponentielle de l’épidémie de Covid-19. La peur pour leur entourage, le sentiment de leur propre vulnérabilité et la crainte d’une catastrophe sanitaire généralisée ont saisi les Français à mesure qu’ils prenaient conscience, comme les autorités, de la gravité de la situation. » Il est encore trop tôt pour en mesurer l’ampleur, mais une étude parue le 6 mars dans la revue scientifique General Psychiatry donne un aperçu du stress associé à cette période tumultueuse, entre peur de la contamination et confinement drastique, et nous indique le chemin à prendre pour limiter son impact psychologique.

Directrice de recherche au Centre de santé mentale de Shanghaï, le Dr Jianyin Qiu a interrogé par questionnaire plus de 50'000 personnes dans différentes provinces de Chine touchées par l’épidémie, mais aussi de Hongkong, Macao et Taïwan. Anxiété, dépression, phobies, comportements compulsifs et d’évitement ont notamment été mesurés. Selon les résultats de cette «prise de température», 35 % des sondés ont connu une détresse psychique - qui s’est révélée sévère chez 5 % d’entre eux.

Les femmes sont particulièrement touchées. Elles affichent un score d’anxiété plus élevé que celui des hommes. Un résultat concordant avec d’autres études ayant observé leur plus grande vulnérabilité au stress. «Le confinement est un facteur aggravant car il fait peser un poids plus important sur les épaules des femmes, remarque Catherine Tourette-Turgis, directrice de l’université de patients (Sorbonne) et chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers. C’est souvent à elles que revient en effet la charge de l’organisation de la maison, de l’alimentation, des enfants.»

L’étude chinoise pointe d’autres groupes exposés au risque d’anxiété et de stress. Les adultes âgés de 18 à 30 ans, sans doute parce qu’ils ont accès sur les réseaux sociaux à un grand nombre d’informations dont l’accumulation est anxiogène. Sans surprise, les plus de 60 ans sont particulièrement inquiets face à l’épidémie. Le taux de mortalité lié au virus Sars-Cov-2 est plus élevé dans cette population. Les travailleurs immigrés se distinguent enfin par leurs scores élevés, que la chercheuse chinoise explique par la peur de perdre leur emploi et leurs ressources financières.

La chercheuse identifie trois moments clés qui, selon elle, ont donné lieu à des moments de panique: l’annonce d’une transmission interhumaine du virus, le placement en quarantaine de la ville de Wuhan, et l’annonce par l’Organisation mondiale de la santé d’une urgence de santé publique de portée mondiale le 31 janvier.

Revue presse des journaux LENA: Le Figaro, Die Welt, Le Soir, El Pais, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Tages Anseiger, Tribune de Genève