«L’Europe est en train de liquider le droit d’asile»

Trop c’est trop pour Jean Ziegler. En début d’année, le sociologue a voulu alerter l’opinion publique sur la situation des réfugiés en Méditerranée en publiant «Lesbos, la honte de l'Europe». Aujourd’hui, il laisse éclater sa colère. À 85 ans, le vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU a encore suffisamment d’énergie pour enchaîner les interviews et dénoncer ce qu’il estime être le plus grand scandale de notre époque.

La situation décrite dans votre dernier livre risque-t-elle d’empirer?

Évidemment. À Lesbos, les réfugiés déjà présents vivent dans des camps de rétention surpeuplés. Ces soi-disant hot spot sont, en fait, de véritables camps de concentration. Les gens y sont entassés derrière des barbelés, parqués comme des animaux. La nourriture est totalement insuffisante et les conditions d'hygiènes affligeantes avec une toilette pour cent personnes. L'eau est polluée. Il n’y a ni chauffage ni électricité. 220'000 personnes dont 9000 enfants s’entassent là au milieu de montagnes de détritus où prolifèrent les serpents, les rats et la gale. Une honte absolue!

Qu’est-ce qui suscite votre regain d'inquiétude?

L’ouverture d’un autre front au nord de la Grèce, à la frontière avec la Turquie le long du fleuve Evros. Erdogan y a acheminé des milliers de réfugiés qui s’entassent aujourd’hui dans des champs détrempés par la pluie. L’Europe a fait le choix de fermer la frontière en fournissant une aide financière à l’armée grecque. Ce sont des militaires en armes qui empêchent les réfugiés de passer. La situation de ces gens va très vite se détériorer. C'est un crime contre l'humanité que de ne rien faire. L’Europe commet une faute très grave. En agissant ainsi, elle remet en cause les bases morales de son propre fondement. Elle est en train de liquider le droit d’asile.

Pourquoi?

Parce qu’elle agit en violation totale du droit d’asile fixé par l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Convention sur les réfugiés adoptée en 1951. Ces deux textes scellaient une conquête de civilisation. Ils établissaient que quiconque est persécuté dans son pays d'origine a le droit de franchir une frontière et déposer une demande de protection dans un autre État. C'est un tournant dans l'histoire de l’Union européenne. Peut-être le début de sa désintégration. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est en train de tout détruire en ménageant des dirigeants comme le hongrois Viktor Orban ou l’italien Matteo Salvini.

En même temps, l’Europe est confrontée à une montée des populismes qui dicte les choix de ses dirigeants, non?

Les mouvements xénophobes ont gagné du terrain élection après élection. Mais barrer la route aux réfugiés pour les amadouer est une erreur. C’est Munich. Un raciste est un ennemi de l’humanité. Il doit être combattu par tous les moyens constitutionnels et démocratiques. Un point c’est tout. Il y a un virus bien pire que le coronavirus, c’est le virus du racisme.

Quelle est la solution?

Il faut appliquer le fameux plan de relocalisation de 2016 qui assignait à chaque pays membre de l’Union européenne un contingent obligatoire en fonction du Produit intérieur brut (PIB) et de la démographie de chaque État. Ce plan a été saboté par huit états de l’Europe de l’Est qui ont mis leur véto. Il faut passer outre et l’imposer.

Comment?

Ces États d’Europe orientale vivent essentiellement des subventions versées par l’Union européenne. S’ils étaient privés de cet argent, ils réfléchiraient. C’est possible mais Ursula von der Leyen leur doit son élection. Elle s’est engagée à ne pas le faire. Elle dit préférer le dialogue. Mais le dialogue est-il possible? Je rappelle dans mon livre que le premier ministre polonais a déclaré qu’il n’acceptait pas de réfugiés pour sauvegarder la pureté ethnique de la Pologne. C’est un vocabulaire emprunté aux nazis. Puisque les dirigeants des grandes démocraties européennes ne bougent pas c’est aux citoyens de bouger. Il faut une insurrection des consciences pour forcer les gouvernements à ouvrir les frontières et à répartir les contingents de réfugiés.