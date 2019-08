En Ukraine, le parlement de tous les possibles

C’est de Napoléon et Franklin Roosevelt que l’on tire la tradition d’une évaluation des dirigeants politiques au 100e jour de leur prise de fonction. Pour l’ancien comédien Volodymyr Zelensky, c’est au contraire après ses trois premiers mois que commence véritablement sa présidence. Contraint par les règles d’une république parlementaire, selon la Constitution, il célèbre aujourd’hui le début des travaux d’une majorité parlementaire totalement acquise à sa cause après les élections anticipées du 21 juillet. Un gouvernement de fidèles devrait être nommé prochainement.

Renouvelée à plus de 80%, la Verkhovna Rada (parlement) est unique à bien des égards. Une part écrasante des députés est composée de novices de la politique, issus de la société civile et du monde des affaires. Volodymyr Zelensky a d’ailleurs imposé à ses élus des cours intensifs de gouvernance et d’économie, début août. Un nombre record de femmes ont gagné 87 des 423 sièges de l’assemblée. Zhan Beleniouk, un champion olympique de lutte gréco-romaine de père rwandais, devient le premier élu ukrainien-africain. Ce renouvellement, et la cohérence qui s’en dégage avec la politique du président, pourrait mettre un terme à la tradition des insultes et combats au poing qui ont fait la célébrité de la Verkhovna Rada. En tous les cas, elles en font un gouvernement de tous les possibles.

Le but: mener à bien un programme effréné de réformes structurelles visant à moderniser le pays, assurer l’indépendance de la justice et combattre efficacement la corruption endémique qui paralyse le pays depuis son indépendance en 1991. Libéralisation du marché de la terre, privatisations en masse, poursuite des réformes du système de santé et de l’éducation, digitalisation des services de l’État… Les députés ont du pain sur la planche. D’autant qu’ils auront aussi à épauler Volodymyr Zelensky dans l’une de ses principales missions: en finir avec la guerre dans l’est du pays, et définir une ligne cohérente dans les négociations avec la Russie, tant sur le conflit que sur l’avenir de la Crimée annexée ou les échanges de prisonniers.

Si l’équipe Zelensky contrôle désormais tous les leviers du pouvoir, elle n’est pourtant exempte ni de questions ni de controverses. Plusieurs groupes d’influence y sont très actifs, en particulier celui de l’oligarque sulfureux Ihor Kolomoisky. Les candidatures actuelles aux postes clés du gouvernement trahissent les tiraillements d’un Exécutif moins indépendant que ne l’assure Volodymyr Zelensky. Il serait vain d’imaginer que le poids des oligarques, dont certains ont monopolisé des pans entiers de l’économie depuis 1991, disparaisse du jour au lendemain. Mais d’éventuels conflits d’intérêts en faveur de certains clans entreraient en contradiction directe avec l’agenda de libéralisation de l’économie, de lutte contre la corruption et de négociations avec les FMI et autres bailleurs de fonds occidentaux. Il est temps pour Volodymyr Zelensky de montrer son véritable jeu.