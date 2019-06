Donald Trump débarque ce lundi dans le jeu de quilles du Brexit

Donald Trump débarque ce lundi au Royaume-Uni avec ses gros sabots. Invité pour sa première visite d’État dans le pays par la reine Elizabeth II, le président américain «a dit des choses que la plupart des dirigeants éviteraient à la veille d’un important voyage plein de pièges politiques», a prévenu le journaliste du «Sunday Times» qui l’a interrogé pour un entretien publié ce dimanche.

Le Brexit figure évidemment au centre de ses remarques. Il a tout d’abord estimé que les conservateurs font «une erreur» en refusant d’inclure dans leur équipe de négociations Nigel Farage, dont le Brexit Party est arrivé largement en tête de l’élection européenne britannique. «Il a beaucoup à apporter», estime le président américain. Il conseille ensuite aux responsables britanniques de changer d’approche vis-à-vis de l’Union européenne. Ils devraient «quitter la table des négociations […] s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent» et ne pas payer «les 50 milliards de dollars» qu’ils doivent aux Vingt-Sept en guise d’engagements budgétaires déjà pris.

Il promet en parallèle un avenir brillant aux relations commerciales entre les États-Unis et le Royaume-Uni. «L’un des avantages du Brexit est que vous pouvez discuter directement avec la première économie mondiale alors qu’aujourd’hui le Royaume-Uni est interdit de le faire. […] Nous avons le potentiel d’être un incroyable partenaire commercial du Royaume-Uni.» Cela confortera les patrons britanniques qui rencontreront ce mardi Donald Trump en compagnie de Theresa May.

Donald plaide pour Boris

C’est sans doute là le seul point positif que trouvera la première ministre britannique à cet entretien. Quelques heures avant d’annoncer le 24 mai sa démission, elle avait insisté auprès de ses collègues conservateurs pour rester à la tête du parti «tory» jusqu’au vendredi 7 juin. Grâce à ce délai, elle pouvait rencontrer cette semaine son homologue américain avec les pleins pouvoirs. Peut-être le regrette-t-elle aujourd’hui. Surtout que Donald Trump s’est également immiscé dans la course à sa succession. Il a placé son soutien derrière Boris Johnson, l’ancien ministre des Affaires étrangères et ex-maire de Londres, «un ami» qui «ferait un très bon travail, il serait excellent». Une déclaration que le Parti travailliste considère être «une interférence inacceptable dans la démocratie de notre pays».

Le Labour apparaît comme le premier opposant politique aux méthodes et à la vision du monde de Donald Trump. Son dirigeant Jeremy Corbyn a refusé de se rendre au dîner prévu ce lundi en l’honneur de l’invité américain, dont il a dénoncé la «rhétorique misogyne et raciste». Son parti paraît pourtant esseulé. Si cette visite d’État avait été annulée l’an dernier face à l’opposition politique à sa tenue, le chaos lié au délai du Brexit a calmé les ardeurs de la plupart des récalcitrants.

Manifs en cascade

En revanche, les activistes favorables à la lutte contre le dérèglement climatique, le racisme, la misogynie, demeurent sur le qui-vive et de multiples manifestations sont prévues jusqu’à mercredi. Le protocole ne sera pas respecté: le président américain ne sera pas accueilli par la famille royale sur Horse Guards Parade, une allée du centre de Londres, mais dans les jardins du palais de Buckingham. Il effectuera néanmoins une visite de l’abbaye de Westminster avant le banquet officiel organisé à Buckingham. Il y retrouvera Theresa May, avec qui il passera toute la journée du mardi. Quant au mercredi, il sera consacré aux cérémonies du 75e anniversaire du débarquement à Portsmouth.

Mexico tente de désamorcer la "bombe" étasunienne

«Nous n’allons pas tomber dans le piège de la provocation des États-Unis», martèle depuis vendredi le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador. La veille, Donald Trump avait annoncé, dès le 10 juin, des «tarifs douaniers de 5% sur tous les biens en provenance du Mexique» pour le forcer à stopper les migrants arrivant d’Amérique centrale. Ces taxes pourraient graduellement monter jusqu’à 25% en octobre!

Pour désamorcer cette bombe à retardement, le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard a été dépêché à Washington et doit y rester le temps nécessaire pour convaincre le président de ne pas mettre son plan à exécution. Les négociations officielles débuteront ce mercredi, mais les discussions informelles vont bon train depuis vendredi, notamment avec Jared Kushner, gendre de Trump, et le chef de la diplomatie Mike Pompeo.

Le président Obrador a évoqué samedi «un environnement favorable au dialogue» face au «flux migratoire inédit», jurant que son pays «fait tout ce qui lui incombe». Un rapport d’Amnesty International s’inquiétait début mai d’un «alarmant parallélisme» entre les politiques migratoires du Mexique et des États-Unis. Depuis des mois, le Mexique octroie un permis de séjour qui bloque les migrants dans les États du sud du pays, tout en redoublant de zèle pour expulser ceux qui circulent illégalement. En avril et mai, plus de 30 000 migrants ont été renvoyés, contre 22 000 de janvier à mars. En tout, c’est 17% de plus qu’en 2018 à la même époque.

Mexico veut éviter un désastre. Avec près de 350 millions de dollars de voitures, pièces détachées, pétrole brut ou encore fruits et légumes exportés aux États-Unis en 2018, le Mexique est son troisième partenaire commercial, 72% des exportations mexicaines sont absorbées par son voisin du nord, assurant un quart du PIB mexicain.

«Finies les hésitations et la complaisance! Si les États-Unis ne renoncent pas, le Mexique devra faire preuve de fermeté», a tweeté Gustavo Hoyos, président d’une confédération patronale du pays. D’autres veulent croire que l’annonce de Trump est une position «de négociation et non pas d’action». Autrement, ce serait «perdant-perdant», observe le représentant du patronat mexicain, Carlos Salazar Melin. Une opinion partagée par les milieux d’affaires américains.

Paradoxalement, l’annonce de Trump est intervenue le jour même où Washington et Mexico enclenchaient le long processus de ratification du nouveau traité de libre-échange régional (l’Accord Canada-Mexique-Etats-Unis, ACEUM)… censé justement éliminer toute barrière douanière.

Alix Hardy, Mexico (TDG)