Croche-pieds et cour d’école dans le débat sur la retraite

Il règne en ce moment en France, au plus haut niveau des institutions politiques, une très curieuse ambiance de cour d’école. On s’insulte, on se fait des croche-pieds et on crie de tous les côtés: «C’est pas moi, c’est lui!» L’occasion de cette dispute homérique aux allures enfantines est l’examen du projet de loi sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale. Et tout se greffe autour d’un débat parlementaire rendu impossible à la fois par la précipitation du gouvernement et par la stratégie de blocage de l’opposition.

On ne parle pas ici d’un objet anodin. La réforme des retraites est une des promesses majeures du candidat Macron, et la préparation du projet a demandé plus de deux ans de consultations menées par l’ancien ministre Jean-Paul Delevoye. Sans compter la grève historique de plus de six semaines déclenchée par cette réforme avant même sa publication.

Car le projet de loi n’a été présenté au Conseil des ministres que le 24 janvier. Soixante-cinq articles touffus, très techniques, plus un document explicatif de 1029 pages. En Suisse, un tel morceau législatif réclamerait au minimum deux ans de travail à un rythme que les parlementaires jugeraient soutenu. En France, on est plus rapide, mais le président, grand maître des horloges, a voulu encore plus. Comme il contrôle l’ordre du jour du parlement, il a décrété que la loi serait votée avant l’été. D’où un calendrier effréné. Publication du projet: 24 janvier; examen en commission: 3 février; débat à l’Assemblée nationale: 17 février; transmission au Sénat: mars ou avril. Le vote final doit tomber avant le 30 juin, emballé, c’est pesé!

Ce rythme de sprinter révulse tous les partis d’opposition. «On vient de passer deux ans à se concerter, et il faudrait maintenant tout expédier en trois mois», s’indigne le président du Sénat, Gérard Larcher, qui demande l’abandon de la procédure accélérée. Mais à cette posture légaliste, l’extrême gauche de l’Assemblée nationale préfère une véritable guerre de tranchées: la France insoumise (LFI) et les communistes ont déposé 36'000 amendements à eux deux, le plus souvent totalement formels, reprenant des détails dans chaque phrase, pour remplacer par exemple le mot «comparable» par «équivalent», ou par «semblable», ou par «analogue».

Cette «grève du zèle parlementaire», comme l’a définie un des responsables LFI, est efficace: il a fallu huit jours pour voter le premier article, et à ce rythme, il est pratiquement impossible, même en siégeant les week-ends, de finir l’examen de la loi avant les élections municipales du 15 mars.

La seule solution pour tenir les délais, c’est le 49.3, un article de la Constitution qui permet au gouvernement de suspendre les débats et d’imposer une loi sans vote. La mesure est brutale, donc impopulaire, et c’est toute la stratégie de la France insoumise: «On va faire en sorte qu’ils ne puissent pas finir [en] mars, ou alors qu’ils aient besoin du 49.3», a lâché le député LFI Éric Coquerel. «C’est un cas avéré de sabotage parlementaire», s’indigne le chef du groupe LREM, Gilles Le Gendre. «Ils essaient de nous coller sur le dos le 49.3, c’est quand même un comble», réplique le patron des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.

Pendant ce temps, les amendements sérieux sont négligés, à moins que le gouvernement ne décide peut-être de les intégrer dans le texte qu’il soumettrait au 49.3. C’est ainsi que ça se passe, dans la cour d’école des grands…