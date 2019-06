Corps carbonisés: sans doute un père et son fils

Les deux corps carbonisés découverts lundi matin à Villeparois (Haute-Saône) sont probablement ceux d'un homme de 47 ans et de son fils, âgé de 9 ans, a annoncé mardi le parquet de Vesoul qui exclut pour l'instant l'intervention d'une tierce personne.

Deux corps carbonisés, l'un adulte et le second de petite taille, avaient été découverts lundi matin à 200 m d'une voiture en stationnement, au bout d'un chemin goudronné, à la sortie du village.

Il s'agirait d'un homme né en 1972 et directeur d'un organisme agricole en Haute-Saône et de son fils de 9 ans, a indiqué le procureur de la République à Vesoul, Emmanuel Dupic, lors d'une conférence de presse. Le père de famille, qui habitait à Villeparois, était séparé de sa compagne et mère de l'enfant, et en arrêt maladie depuis le début du mois de juin.

Enquête ouverte

Le parquet a ouvert une enquête pour «homicide volontaire» et confié les investigations à la section de recherches de Besançon et à la brigade de recherches de Vesoul, a précisé M. Dupic. Une autopsie des corps devrait être pratiquée mercredi et des prélèvements ADN devraient être transmis à un laboratoire à Epinal.

Ces analyses devraient «permettre de comprendre comment les deux personnes sont mortes et de les identifier avec certitude», a ajouté le procureur, soulignant que les résultats seraient connus en fin de semaine. «L'hypothèse de la présence d'une troisième personne est écartée» à ce stade de l'enquête, a-t-il dit. Des prélèvements ont été réalisés lundi sur les lieux des faits.

Les gendarmes avaient été alertés vers 07H20 par un promeneur de la présence de deux cadavres, encore en flammes, à l'écart de toute habitation, dans un secteur vallonné avec des champs et des bois.

Le procureur n'a pas souhaité communiquer sur le moyen utilisé pour mettre le feu aux deux corps et la présence ou non d'indices retrouvés par les enquêteurs. Villeparois est un village de quelque 200 habitants, situé dans l'agglomération de Vesoul. (afp/nxp)