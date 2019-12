Les conservateurs vers une courte majorité

Les conservateurs de Boris Johnson devraient remporter les élections législatives de jeudi avec une petite majorité, mais l'écart avec l'opposition travailliste se réduit, selon un sondage YouGov publié mardi soir. Interrogés sur leur intention de vote si les élections avaient dû se tenir le lendemain, 43% des sondés ont répondu conservateur, et 34% Labour.

D'après la projection en sièges, le parti du Premier ministre Boris Johnson en remporterait 339 (+22 par rapport au précédent scrutin de 2017). C'est 20 de moins que lors des précédentes projections de Yougov, le 28 novembre. Mais ce serait «la meilleure performance des conservateurs depuis 1987 en termes de sièges», souligne l'institut, ce qui garantirait à Boris Johnson la majorité nécessaire pour «réaliser le Brexit».

The results of the final YouGov MRP model for #GE2019 are now here:



Con – 339 seats / 43% vote share

Lab – 231 / 34%

SNP – 41 / 3%

LD – 15 / 12%

Plaid – 4 / 1%

Green – 1 / 3%

Brexit Party – 0 / 3%



Conservative majority of 28https://t.co/IAyXTc89vH pic.twitter.com/yk3dNAhN0p