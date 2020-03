Cinq ans de prison dont deux fermes requis contre François Fillon

Au huitième jour de procès et après plus de quatre heures d’un féroce réquisitoire, les peines requises par les procureurs tombent enfin: contre François Fillon, compte tenu de son absence d’amendement et pour s’être assuré par les emplois fictifs de son épouse «un complément de revenu sans doute proportionné à l’idée qu’il se faisait de sa propre importance», 5 ans de prison dont 3 avec sursis, 375'000 euros d’amende et 10 ans d’inéligibilité; contre Penelope Fillon, «victime consentante des agissements de son mari (…) qu’elle acceptait en toute connaissance de cause», 3 ans de prison avec sursis et 375'000 euros d’amende; contre Marc Joulaud enfin, le député suppléant qui avait poursuivi le système sans en profiter mais «qui aurait dû refuser de se prêter à ces agissements», 2 ans de prison avec sursis et 20'000 euros d’amende.

François Fillon ne bronche pas et pourtant, pendant tout l’après-midi, il a eu à essuyer les assauts des deux procureurs dénonçant «une forme de comédie humaine que Balzac ou Chabrol n’auraient pas reniée». Ils reprennent l’acte d’accusation, détaillent les différents contrats signés par Penelope comme assistante parlementaire de son mari puis du député suppléant Joulaud, et enfin comme conseiller littéraire de la Revue des 2 Mondes. À chaque fois ils soulignent l’absence de preuves d’un travail fourni et la tendance des rémunérations à progresser, alors que selon eux, elle ne faisait rien, ou rien d’autre que ce que fait naturellement tout conjoint d’un homme ou d’une femme politique sans attendre de salaire : «Son investissement social en qualité d’épouse de François Fillon ne peut en aucun cas être assimilé à un travail.»

Des déclarations «invraisemblables»

Ils citent l’incapacité de la prévenue à décrire concrètement son travail et estiment que son rôle dans le traitement du courrier reçu à domicile se limitait à apporter les lettres à la secrétaire de François Fillon, qui les transmettait ensuite à une autre assistante parlementaire chargée de les traiter. Ils ironisent sur son rôle de représentation, soulignant qu’elle allait surtout à des manifestations d’équitation, de jardinage ou de musique baroque, soit «ses domaines personnels d’intérêt». Quant aux gens désireux de rencontrer François Fillon qu’elle recevait à domicile, les procureurs n’y croient pas: «Ces déclarations sont invraisemblables. Au rythme qu’ils prétendent, elle aurait dû recevoir 960 personnes au fil des années, or ils n’en citent que 34 ou 42, invérifiables.»

Ce chiffre de «34 ou 42», ce sont les attestations que la défense a produites pendant le procès et qui émanent de personnalités ou commerçants de la Sarthe pour témoigner du travail que fournissait Penelope Fillon. «Pourquoi ne les avez-vous pas cités pendant l’enquête, ce qui aurait permis un travail de vérification», s’étonne le procureur qui relève que la plupart concernent des activités vagues, souvent en dehors des périodes où Penelope Fillon était sous contrat.

«C’est trop facile d’être généreux avec l’argent des autres»

Les procureurs ont également longuement argumenté sur la question de la séparation des pouvoirs, qui selon la défense empêche un tribunal de se poser en juge de la pertinence du travail fourni par un assistant parlementaire. «Un assistant parlementaire n’est certes pas un fonctionnaire, mais il est rétribué par des fonds publics et l’Etat a le droit de vérifier la réalité du travail fourni», estime le procureur. Citant Montesquieu – «Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir» - il rappelle que la séparation des pouvoirs, ce n’est pas «leur cohabitation hermétique, mais le contrôle des pouvoirs l’un par l’autre».

Bref, la défense adoptée par les époux Fillon ne serait qu’une tentative d’ériger la séparation des pouvoirs en muraille de Chine pour éviter le fond des accusations, leur système de preuves ne serait qu’une «accumulation de petits détails dans un océan de vide», et le travail fourni par Penelope Fillon aurait «la même consistance que les phénomènes de paréidolie». Stupeur dans la salle, car bien peu savent de quoi on parle, jusqu’à ce que le procureur, avec un petit sourire, explique sa métaphore : «Vous savez, ce sont ces gens qui croient voir un visage ou un animal dans la forme des nuages…»

A la fin des réquisitoires, les piques les plus féroces tombent. Le vice-procureur Bruno Nataf cite Charles de Gaulle : «Comme un homme politique ne croit jamais ce qu’il dit, il est étonné quand il est cru sur parole». La citation vise le mépris du bien commun qu’il attribue à François Fillon et son collègue, le vice-procureur Aurélien Létocart porte le coup de grâce en citant François Fillon lui-même : «C’est particulièrement cynique lorsque cela provient d’un homme qui s’opposait en 2012 à une hausse du smic en disant : «C’est trop facile d’être généreux avec l’argent des autres, au détriment de l’emploi des autres.»

La salle frémit, il est 18h, mais François Fillon reste impassible. Après les réquisitions il discute quelques instants avec ses avocats avant de s’esquiver comme à son habitude sans aucun commentaire. Mercredi, dès 10h du matin, la défense aura la parole pour l’ultime journée du procès.