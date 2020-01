Brexit, les expat s'organisent

Trois ans après le référendum, Anne Vogt vit toujours à Londres. Au lendemain des résultats de la votation du 23 juin, cette Nyonnaise de 27 ans s’était avouée choquée: «Je l’ai vécu comme un rejet de la part de la population anglaise.» Le passage du temps et un travail toujours florissant dans un grand groupe de cosmétique n’ont guère adouci cette perception. Surtout que «beaucoup de mes amis européens sont rentrés dans leur pays d’origine», raconte-t-elle. C’est donc quasiment certain: elle fera ses valises «d’ici douze à vingt-quatre mois. Travaillant pour une compagnie américaine, j’ai beaucoup d’options.»

Cette Suissesse n’est pas un cas unique. Entre décembre 2015 et juin 2019, le nombre annuel d’immigrés européens au Royaume-Uni a chuté de 34% à 199'000, tandis que le nombre d’Européens quittant le pays a progressé de 75% à 151000. Le solde positif d’Européens n’est donc plus que de 48'000, soit quatre fois moins qu’avant le référendum.

L’image de l’eldorado britannique s’écorne donc. Elle résiste pourtant. La preuve, la grande majorité des Européens installés dans le pays ont décidé d’y demeurer. Depuis l’automne 2018, 2,75 millions d’Européens ont postulé pour le «Settled Status», le statut de résident permanent créé sur mesure à leur intention par les autorités britanniques. Parmi eux, 7'100 Suisses. Un chiffre bien éloigné des nations les plus représentées: la Pologne avec 512'300 heureux élus, suivie de la Roumanie (435'700) et de l’Italie (291'000). La France ne se situe qu’en 8e position avec 104'300 personnes.

Campagnes d’information

Les autorités ont lancé de vastes campagnes d’information à destination des ressortissants européens. Le gouvernement britannique, mais aussi les consulats européens, comme nous l’a récemment confirmé l’ambassadeur de Suisse à Londres, Alexandre Fasel. Malgré ces efforts, les expatriés européens semblent n’avoir pas tous pris la mesure du souci ou s’être intéressés de près à la question. Sans doute parce qu’ils savent que le Brexit ne changera concrètement rien à leur quotidien avant la fin de la période de transition, le 1er janvier 2021. «Je ne pensais pas que je devais postuler à quoi que ce soit puisque j’avais déjà obtenu le statut de résidente permanente», s’étonne Adeline, installée depuis huit ans à Londres. Luc apprend qu’il devait également postuler pour ses enfants mineurs: «Je pensais qu’ils étaient automatiquement liés à mon dossier!»

Les associations locales s’inquiètent pour un autre type de population: les retraités, les travailleurs indépendants, les conjoints de Britanniques installés depuis des décennies au Royaume-Uni, en bref tous ceux qui ne sont pas en contact régulier avec la communauté étrangère ou n’ont jamais jugé utile de s’inscrire auprès de leurs autorités consulaires. Ils sont estimés à plusieurs centaines de milliers. Sans «Settled Status», ils se retrouveront en 2021 en situation irrégulière.

Pour éviter toute mauvaise surprise, de nombreux Européens ont choisi de devenir Britanniques. Lors des douze mois précédant septembre 2019, 48'463 Européens ont obtenu la citoyenneté britannique, soit presque quatre fois plus qu’avant le référendum. Les plus nombreux sont là encore les Polonais, les Roumains et les Italiens, comme Carla. «Mon mari est Sud-Africain, je me suis dit que ce serait plus simple vis-à-vis de notre fille», explique cette Roumaine installée depuis dix ans dans la capitale. «Je ne me sens pas véritablement britannique, mais il faut être pragmatique! Et rien ne m’empêchera de partir si l’ambiance se dégrade.»