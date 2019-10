Berset parle «fake news» et démocratie directe à des étudiants de la Sorbonne

C’est une petite tradition lors des déplacements d’Alain Berset à l’étranger: quand il voit une opportunité, il sollicite une rencontre avec des étudiants. Il l’a fait l’an passé à Oxford ou à Philadelphie, cette fois-ci, de passage à Paris pour deux jours, c’est à la Sorbonne, sur le thème «La démocratie à l’épreuve des fake news», qu’il a pris la parole jeudi après-midi. Le titre est astucieux. Guillaume Canrouturou fait partie des étudiants en relations internationales que le recteur de l’Académie de Paris a chargés de battre le rappel pour remplir la salle, et ça ne marche pas trop mal: «Le sujet des fake news c’est au cœur de l’actu, ça attire, on sera 160.»

Bon, ce n’est pas une salle délirante, mais l’honneur est sauf. Alain Berset pénètre dans le salon d’honneur de la Sorbonne où le drapeau suisse a été dressé «pour la première fois», précise le recteur. Il salue sa présence comme «un honneur pour la communauté universitaire parisienne», évoque en bon historien le traité d’alliance perpétuelle de 1516 mais reste vague sur les fonctions du conseiller fédéral. Alain Berset comble ce vide, et l’air de ne pas y toucher, il fait savoir qu’il est «ministre de l’Intérieur» et, l’an dernier, était président. De tels titres comptent, en ces lieux…

Avant de parler fake news et en bon Suisse, Alain Berset évoque la démocratie directe. On n’y convoque pas un référendum «tous les 40 ans», comme en Grande-Bretagne, ou «tous les 10 ans», comme en France, mais c’est une consultation constante qui, sur la durée, permet de lire l’opinion du peuple. Et il avertit: «On ne peut pas calmer les gens avec un peu de démocratie directe. Il faut leur permettre de voter sur tout ce qui est important!»

Dans ce cadre, il y a des risques: la crise des médias traditionnels («Il y a 20 ans en Suisse romande, il y avait huit ou dix titres de qualité, aujourd’hui, on en a deux ou trois»); la polarisation extrême des débats; mais aussi les effets de bulle engendrés par les réseaux sociaux («Je suis de plus en plus en contact avec des gens qui ont le même avis que moi, et de moins en moins avec des gens en désaccord, c’est mauvais pour le débat»).

Les remèdes à ces risques résident à ses yeux avant tout dans la formation, «pour avoir des citoyens informés et critiques», et dans le maintien de médias de qualité. Mais dans ce domaine, il avoue ne pas savoir comment leur apporter du soutien en dehors du service public. Contrairement à la France, il rejette toute idée de légiférer pour sanctionner les fake news: «Il serait faux et dangereux de fixer administrativement ce qui est vrai ou pas.»

À l’heure des questions, beaucoup de remarques sur la démocratie directe, y compris cette suspicion qu’elle favoriserait l’extrême droite. Alain Berset y répond par un cri du cœur: «Moi, je suis de gauche, et je suis fondamentalement favorable à la démocratie directe.»

À la sortie, un petit groupe d’étudiantes, enchantées. Qu’ont-elles appris sur les fake news? «Euh… il faudrait que je relise mes notes.» Et sur la démocratie directe? «Le système n’est pas applicable en France!» Là, pas besoin des notes…