L’Allemagne masquée sera-t-elle mieux protégée?

La boulangère rudoie un de ses clients. «Le port du masque est obligatoire, aussi à Berlin», lance-t-elle d’un ton sec. «Depuis quand? J’ai lu que ce n’était valable que pour les transports en commun», répond le client. «La règle a changé ce matin. Informez-vous!» lance la femme en rendant la monnaie avec un gobelet.

En effet, Berlin est la dernière région qui a rendu obligatoire ce mercredi le port du masque dans les commerces. Adieux aux «recommandations» de la semaine dernière! La Mairie distribue maintenant gratuitement près de 150'000 masques à la population.

Désormais, partout en Allemagne, il est interdit de prendre un métro et de faire ses courses sans protection sur le visage. En revanche, les écoles sont toujours dispensées, selon les recommandations des virologues. «Cela risque d’être contre-productif. Il faudra surtout faire attention aux règles d’hygiène», estime Ties Rabe, le ministre de l’Éducation de la ville-région de Hambourg.

L’amende varie de 25 à 150 euros pour les clients, selon les Länder, et jusqu’à 5000 euros pour les commerçants sans protection. À Berlin, on compte sur une politique de persuasion pour imposer le masque. Impossible pour la police de surveiller 3,7 millions d’habitants!

Distanciation plus efficace

Les Allemands sont désormais tous masqués. Mais cela suffira-t-il à les protéger? Lors de sa dernière conférence de presse, Angela Merkel avait seulement «conseillé» le port du masque, auquel elle était plutôt défavorable. La chancelière partage l’avis des médecins qui estiment que cette mesure pousse les gens à ignorer les règles de distanciation sociale (1,5 à 2 mètres selon les régions), beaucoup plus efficaces pour éviter la propagation du virus.

Au départ, les autorités et l’administration allemande avaient déconseillé le port du masque, surtout pour éviter une pénurie dans les hôpitaux. L’Institut Robert-Koch (RKI) estimait même fin avril que c’était «inutile» de se désinfecter les mains et de se protéger le visage. De l’eau et du savon devaient suffire, assurait le vice-président du RKI!

Depuis, le discours a changé. «Le masque peut apporter un plus, reconnaît Lothar Wieler, le patron de RKI. Mais il ne constitue pas une protection idéale», ajoute-t-il. Surtout quand les masques en question peuvent être fabriqués soi-même.

Une écharpe peut être utilisée, assurent les autorités, ce qui a mis les médecins en colère contre cette politique sanitaire au rabais, «irresponsable». Une protection efficace ne peut être obtenue qu’avec des masques professionnels, disent-ils «On ne peut pas stopper le virus avec des chiffons sur le visage», a critiqué Frank Ulrich Montgomery, ancien président du Conseil national de l’Ordre des médecins allemand et président de l’Association médicale mondiale. «Avec des écharpes ou des masques cousus, les virus peuvent s’accumuler et devenir plus dangereux», ajoute ce médecin connu du grand public.

Pénurie prévisible

Frank Ulrich Montgomery s’en prend ouvertement au gouvernement d’Angela Merkel. «Ne faisons pas les choses à moitié pour cacher les défaillances des responsables politiques», lance-t-il. En effet, l’Allemagne n’est pas épargnée par le problème de la pénurie. «Nous avons besoin de beaucoup de masques sur la durée, plusieurs milliards de masques», estime le conservateur Markus Söder, le ministre-président de Bavière (CSU). Dans les pharmacies, les modèles FFP2 ou FFP3 sont déjà rationnés. «Nous devons limiter la vente à deux masques par personne», déplore une pharmacienne à Berlin. Les clients se plaignent par ailleurs de l’explosion des prix.

Merkel et les responsables des Länder se retrouvent ce jeudi pour faire le point sur l’évolution de l’épidémie et envisager une poursuite du déconfinement. De nouvelles mesures restrictives ne sont pas exclues, comme l’obligation de porter le masque dans les trains grandes lignes. Le ministre des Transports, Andreas Scheuer, estime qu’il est essentiel d’avoir, cette fois, les mêmes règles en Allemagne, en France, en Italie ou en Suisse.

La France, le port du masque et le péché originel

Dans le monde entier, la pénurie des masques de protection a été un problème lancinant. Mais en France sans doute plus qu’ailleurs il a fait polémique, car la gestion arrogante du dossier y a viré au cauchemar du gouvernement: les masques, c’est le mensonge originel, le péché indélébile qui projette aujourd’hui encore une ombre de défiance sur tous les actes de l’équipe gouvernementale.

En février, le nouveau ministre de la Santé Olivier Véran proclamait pourtant fièrement: «La France est prête» (18 février); «Nous sommes préparés à une épidémie (…). Nous sommes depuis des mois dans l’anticipation» (27 février). En réalité, la situation était un peu plus fébrile. Comme l’a révélé par la suite une enquête de Médiapart, une réunion interministérielle convoquée deux jours plus tôt seulement, le 25 février, avait constaté l’absence de stocks de masques FFP2 pour le personnel soignant, alors qu’une épidémie de trois mois pouvait en nécessiter jusqu’à 175 millions. Ce jour-là, décision avait été prise de lancer l’achat de plusieurs dizaines de millions de ces masques. Anticipation certes, mais un brin tardive.

Ce n’est pas tout. Quelques semaines plus tard, quand la pénurie éclate au grand jour, les ministres la nient : « Les masques sont distribués régulièrement dans les Ehpad (…), non, je ne reconnais pas qu’il en manque », soutient le secrétaire d’État à l’Intérieur Laurent Nunez (20 mars). Le même jour, dans une interview télévisée qui semble tirée d’un sketch, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye sort un argument comique pour déconseiller le port du masque par tout un chacun dans les espaces publics: « Vous savez quoi ? Moi je ne sais pas utiliser un masque ! (…) Parce que l’utilisation d’un masque, ce sont des gestes techniques précis. » Aujourd’hui, le ton a changé: vive les masques!

Le gouvernement a mis en place une production de modèles en tissu certifiés « grand public » dont le port sera obligatoire dans les transports publics à partir du 11 mai, de même que dans les collèges et les lycées. À l’école primaire ou la maternelle, les enfants en seront dispensés mais les enseignants le porteront. Dans les magasins, il sera conseillé et les commerçants pourront le rendre obligatoire à leur clientèle. Pas d’obligation dans la rue ou les entreprises, mais il faudra le porter quand les distances sociales ne peuvent être respectées. Et de fait, à Paris, la majorité des gens le portent déjà.

Alain Rebetez, Paris