À un an du Brexit, la fuite des cerveaux européens s’intensifie

L’année 2018 pourrait être l’année de la fuite des cerveaux européens hors du Royaume-Uni. En effet, alors que la première ministre, Theresa May, a effectué tambour battant, lundi, un léger remaniement ministériel afin de réaffirmer son autorité après des mois difficiles – notamment marqués par la démission de trois de ses ministres – l’imminence du Brexit, prévu pour le 29 mars 2019, continue à remodeler le pays. Et peut-être à affecter irrémédiablement son avenir.

Le monde universitaire s’avoue particulièrement inquiet. Au cours de ces dix dernières années, le nombre de professeurs ou de chercheurs de nationalité européenne y avait en effet explosé: +92% entre fin 2006 et avril 2016. Ces 39 915 Européens, dont environ 25 400 enseignants, représentaient ainsi 11,6% du nombre total d’universitaires basés au Royaume-Uni, avec une pointe à 24,6% en Irlande du Nord.

Hausse de 18%

Des données dévoilées dimanche par le Parti libéral-démocrate montrent pourtant un renversement de tendance. Alors que 1975 enseignants avaient quitté le pays en 2015 et 1938 en 2016, le nombre de départs a atteint 2350 personnes en 2017, soit une progression sur un an de 18%. Avec 1702 enseignants européens, l’Université d’Oxford est le plus gros employeur d’universitaires européens du pays. Même si ses responsables assurent avoir beaucoup embauché pour compenser leurs 230 départs, ils ont confirmé que «le statut de résident des collègues européens a été une inquiétude majeure. Nous attendons un engagement clair des autorités sur cette question pour réassurer les employés et les étudiants déjà ici ou qui espèrent nous rejoindre.»

Mi-novembre, un rapport publié par British Academy, l’organe de promotion des sciences sociales et humaines, rappelait déjà que la forte présence d’étudiants et d’enseignants européens au sein des universités prouvait «l’attractivité du système britannique». Ses rédacteurs avaient ainsi demandé au gouvernement «le maintien et la construction de la collaboration avec nos plus proches partenaires européens». «Sans ces garanties, la position du Royaume-Uni en tant que meneur mondial dans l’éducation supérieure et la recherche est en jeu», avait même assuré l’un de ses responsables, le professeur Ash Amin. Avant d’ajouter: «Si vous retirez aux universités tous leurs employés européens, elles s’effondreront tout simplement.»

Les expats veulent partir…

Concrètement, le Royaume-Uni a largement profité du programme Erasmus, qui permet l’échange d’étudiants à travers l’Europe, et du programme scientifique Horizon 2020, qui a apporté d’importantes subventions européennes aux projets scientifiques britanniques. Tous deux prendront pourtant fin en 2020, même si le gouvernement envisage de les prolonger de manière unilatérale pendant quelques années.

Ce Brexode ne se limitera pas au monde universitaire. Depuis le référendum du 23 juin 2016, les milieux d’expatriés bruissent des envies de départs des uns et des autres.

Selon une enquête publiée l’été dernier par le cabinet d’avocat Baker McKenzie, 56% des employés européens qualifiés des principaux groupes britanniques estiment qu’ils quitteront «probablement ou très probablement» le pays avant la fin des négociations sur le Brexit. S’ils pourraient être remplacés par d’autres étrangers, la transition s’avérera assurément compliquée pour un monde du travail habitué à la fluidité liée à l’appartenance à l’Union européenne.

La crise sans précédent du système de santé

L’attraction des infirmiers et infirmières européens pour le Royaume-Uni semble avoir trouvé sa limite. Entre la fin mai 2016 et la fin juin 2017, les 3399 infirmiers européens, dont 4 Suisses, qui ont rejoint le système de santé britannique (NHS) n’ont pas compensé les 3837 départs de leurs compatriotes, dont 7 Suisses. Cette tendance fait craindre le pire au secteur. Et ce, même si les infirmiers se révèlent être des exceptions puisque le nombre total de citoyens européens employés dans le système de santé britannique a progressé au cours de cette même période (+13 377). À la base de ce sentiment, une enquête réalisée au printemps par l’Association médicale britannique: 42% des médecins européens, soit 5% de tous les médecins du pays, pensaient quitter le Royaume-Uni une fois le Brexit effectif.

Cette idée fait frémir plus d’un responsable politique. Surtout alors que le système de santé vit en ce moment une crise sans précédent. Depuis le début de l’hiver, 75 700 ambulances, soit 13% du total des trajets en ambulances, ont attendu plus de trente minutes avant de débarquer leurs patients, faute de lits disponibles. Alors que les patients sont censés être auscultés dans les quinze minutes suivant leur arrivée aux urgences, certains ont attendu pendant plus de quatre heures. Toujours en raison d’un manque de lits et de personnel, 3351 opérations ont été annulées en moyenne chaque semaine contre 1948 l’année dernière. La direction du système de santé pour l’Angleterre a en effet autorisé les hôpitaux à annuler toutes les opérations non urgentes. Des hôpitaux ont également réclamé à tous les malades dont la vie n’est pas en danger de ne pas se présenter aux services des urgences. Même si les Brexiters avaient clamé pendant le référendum que le NHS profiterait du Brexit, son budget n’a pour le moment pas suivi la remontée espérée. Peut-être après le 29 mars 2019…

