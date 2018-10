À six mois du Brexit, Theresa May appelle ses troupes à serrer les rangs

Menacée au sein de son propre parti par d’ambitieux opposants, menacée au niveau national par la réémergence du parti travailliste, la première ministre britannique a réclamé, mercredi à Birmingham, l’unité dans son parti et dans le pays pour lui permettre de prendre des «décisions dans l’intérêt national». «Si nous nous unissons, il n’y a pas de limite aux choses que nous pouvons réaliser. Notre futur est entre nos mains», a-t-elle assuré lors de son discours de clôture du congrès annuel du parti conservateur et alors que le Royaume-Uni doit quitter l’Union européenne le 29 mars prochain.

Après des mois compliqués et le souvenir d’une clôture du congrès 2017 catastrophique, durant laquelle une toux tenace l’avait empêchée de prononcer correctement son discours tandis que la décoration située derrière elle s’était effondrée, Theresa May s’est révélée à la fois assurée, offensive et optimiste. Presque une renaissance pour celle que l’immense majorité des observateurs et des politiciens imaginent déjà poussée vers la sortie dès le printemps prochain, une fois les négociations initiales sur le Brexit achevées.

Second référendum exclu

Si le Brexit a dominé le congrès, la cheffe du Parti conservateur a mis du temps avant de l’aborder dans ses remarques. Elle a alors réaffirmé son approche. «Premièrement, honorer le résultat du référendum.» Elle a donc fermement rejeté la possibilité d’un second référendum, qui serait d’après elle «un vote des politiciens, des politiciens qui diraient aux gens qu’ils ont eu tort la première fois et devraient essayer une nouvelle fois». Une option qui affecterait selon elle «la foi dans notre démocratie».

Theresa May a ensuite réitéré son choix de préférer une sortie sans accord à un mauvais accord. «Certaines personnes m’ont demandé d’écarter la possibilité d’un non-accord mais si je le faisais, j’affaiblirais notre position dans les négociations et je devrais accepter tout ce que l’UE propose.» Or, assure-t-elle, «nous proposons un accord de libre-échange qui fournisse un commerce des biens sans friction», tout en permettant de «contrôler notre argent», de «contrôler nos lois» et de «contrôler nos frontières» puisque «la liberté de mouvement prendra fin une fois pour toutes».

Malgré les apparences d’une salle entièrement acquise, Theresa May n’a pas obtenu le soutien unanime des siens. Si l’ambiance était moins morose que l’an dernier, quand les membres du parti semblaient encore sonnés par la perte de leur majorité parlementaire, les tensions entre les différentes franges se sont révélées bien plus vives durant ces quatre jours. «Et ce malgré une tradition de suppression totale de débats durant notre congrès, contrairement à ce qui se fait chez les travaillistes», nous ont expliqué, mécontents, deux membres de longue date du parti.

Certes, l’ancien ministre des Affaires étrangères et «Brexiter en chef», Boris Johnson, n’a pas directement attaqué la première ministre dans son discours de mardi. Il n’a néanmoins pas manqué de préciser que son plan actuel «est une tricherie» et appelé à soutenir «Theresa May et, doucement et sensiblement, son plan de Brexit initial», qui marquait une vraie volonté de rupture avec l’UE.

L’exemple canadien

L’ancien maire de Londres, qui est aussi l’un des principaux prétendants au remplacement de la première ministre, réclame la signature d’un accord «Super Canada», sur la base de l’accord signé entre Bruxelles et Ottawa, en plus d’un accord séparé à propos du statut de la frontière entre les deux Irlande. Cette proposition dispose d’un avantage majeur, comme l’avait rappelé la semaine dernière le député travailliste Stephen Kinnock, qui a longtemps travaillé à Bruxelles: «On négocie avec l’UE en leur proposant un futur statut sur un modèle déjà existant, pas en sortant un lapin de son chapeau.» À l’inverse, Theresa May réclame la création d’un accord sur mesure pour le Royaume-Uni.

De leur côté, les Brexiters les plus radicaux, rassemblés derrière le député et président du Groupe de réforme européenne (ERG) Jacob Rees-Mogg, militent à cor et à cri pour une sortie de l’UE sans accord. «Nous voulons un Brexit conservateur, qui autonomise les gens face à l’État et à l’administration», a plusieurs fois claironné ce dernier dans des salles à chaque fois combles et enthousiastes. Autant de personnes que Theresa May devra convaincre si les négociations avec l’UE ne se passent pas aussi bien qu’elle le voudrait.

Les Tories inquiets du manque d’attractivité de leur parti

Mercredi, Theresa May n’avait pas que le Brexit à la bouche. Lors d’une grande partie de son discours, elle a concentré son attention sur la menace que représente le parti travailliste dirigé par Jeremy Corbyn. Ce n’est guère une surprise. Les rencontres-débats organisées pendant le congrès sur la politique à suivre après le Brexit et sur la capacité du parti à attirer le vote des Britanniques ont toutes fait salle comble. Les élus locaux affiliés au parti sont en effet conscients que le Brexit vampirise toute l’énergie d’un gouvernement qui a omis de répondre à l’un des faits marquants de l’élection générale de 2017: la désaffection massive des jeunes et des femmes en faveur du parti travailliste.

«Ce n’est que grâce au soutien massif des retraités, qui votent plus massivement que toutes les autres cohortes d’âge, que Jeremy Corbyn n’est pas arrivé au pouvoir», a rappelé mardi matin le député Chris Philp. Les plus perspicaces se demandent aujourd’hui si ces reculs sont liés à une conjoncture particulière, s’ils se poursuivront à l’avenir chez les jeunes et surtout si ces jeunes se sentiront liés à jamais au Labour ou s’ils évolueront naturellement vers le parti conservateur, comme c’est aujourd’hui majoritairement le cas.

Ces craintes sont multipliées par des marqueurs plus profonds: 46% des électeurs estiment que le Labour offre «le plus de chances de s’en sortir» contre seulement 20% pour les Tories. Une claque pour un parti qui se perçoit comme le principal promoteur de la méritocratie et en a fait le thème central de son congrès. T. de B

