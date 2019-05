«À la place de Wauquiez, je démissionnerais!»

Difficile d’imaginer défaite plus humiliante, déroute plus accablante, d’autant qu’elle a pris tout le monde par surprise et qu’elle douche d’un jet glacé les espoirs qui commençaient à revenir au sein des Républicains. Peu avant le vote de dimanche, la tête de liste François-Xavier Bellamy prédisait «une très grande, une très belle, une immense surprise». Malheureusement pour lui, il avait raison! La surprise a été immense mais plutôt du genre effroyable: avec 8,48% des voix, sa liste obtient le résultat le plus bas jamais atteint dans toute l’histoire de la droite républicaine.

Élu à la tête des Républicains en décembre 2017, Laurent Wauquiez hérite alors d’un parti blessé et déchiré par l’échec de François Fillon à la présidentielle. Plutôt que de se poser en rassembleur, il fait le pari d’une droite dure, sur une ligne conservatrice, identitaire et régalienne. Les juppéistes sont définitivement mis hors-jeu, les centristes écartés, et le soir de son élection Laurent Wauquiez annonce: «C’est une droite renouvelée qui se lève aujourd’hui, une droite qui assume ses valeurs, une droite sereine qui ne se cache plus dans les petits renoncements.»

Pour lui, la stratégie est simple, il s’agit d’absorber l’électorat du Front national – comme on gobe un œuf. Son lieutenant de l’époque, Geoffroy Didier, annonce la victoire: «Six mois après la défaite (de la présidentielle), le Front national est K.-O., le socialisme éteint et la droite, elle, se réveille déjà.» Dix-huit mois plus tard, celui qui est devenu chef de campagne de François-Xavier Bellamy doit regretter ces paroles, car tout s’est passé à l’inverse: son parti est K.-O., réduit presque au même niveau que le PS, et Marine Le Pen a siphonné son électorat populaire, tandis qu’Emmanuel Macron faisait de même pour son électorat libéral.

Laurent Wauquiez doit-il démissionner?



«Si j’étais à sa place et vu la situation, je le ferais», lâche lundi matin sur RTL Valérie Pécresse, présidente de la région Île de France, tout en ajoutant, humiliation supplémentaire, que ce n’est pas le plus important. Dans le parti, les voix les plus écoutées font chorus.

Gérard Larcher, président du Sénat: «Notre mouvement devra repenser sa ligne politique, il devra rassembler plus largement.» Rachida Dati, députée européenne: «Notre stratégie n’a pas été la bonne.» Damien Abad, vice-président du parti et pourtant proche de Laurent Wauquiez: «Nous devons tous prendre conscience que le conservatisme sociétal et les questions identitaires seules ne permettront jamais de gagner l’élection présidentielle.» En clair: Laurent Wauquiez est le mauvais cheval et avec la ligne qu’il s’est choisie, il mène le parti à la défaite aussi sûrement qu’autrefois le candidat François Fillon. Qu’il reste ou non à la tête des Républicains, il faut changer de politique et rouvrir les portes du parti aux centristes – appel du pied appuyé à Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui avait quitté le parti au lendemain de l’élection de Laurent Wauquiez.

Dans ce combat qui oppose de grands barons régionaux au président de la région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez entame aujourd'hui sa traversée du désert. Et s'il fait le choix de rester à la tête du parti, le risque est grand qu'il y soit mis sous tutelle…